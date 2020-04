FDP wählt trotz Corona ihre Kandidaten zur Kommunalwahl

„Hier könnten wir auch die Abiturarbeiten schreiben“, scherzt FDP-Ortsvorsitzende Andrea Lipproß bei der Wahlversammlung ihrer Partei. Die Liberalen haben am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus Ispei ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im September bestimmt. Um den Abstand von 1,5 Metern während der Corona-Pandemie einhalten zu können, haben sich die Beteiligten an Einzeltische gesetzt. Zudem trug ein Großteil der FDP-Mitglieder Gesichtsmasken.

„Wir sitzen auf Distanz, obwohl wir ein gutes Team sind“, sagte Fraktionsvorsitzender Arne-Hermann Stopsack, bevor er zum Spitzenkandidaten der FDP auf den Listenplatz 1 gewählt wurde. Gerade in und nach den Zeiten von Corona sei Demokratie wichtig. „Wir leben in einer Zeit der Unsicherheit. Keiner weiß, wie es weitergeht“, erklärte der Fraktionsvorsitzende.

Kassensturz nach der Krise ist laut Stopsack notwendig

Stopsack stellte in seiner Rede auch dar, wie er sich eine Politik nach der Corona-Krise vorstellt. „2021 trifft uns die volle Wucht der Krise“, prognostizierte er. Nötig sei in der Zeit nach Corona ein Kassensturz. „Was können und wollen wir uns noch leisten?“, fragte er rhetorisch, „Wir müssen uns an den Einnahmen orientieren und nicht an den Wünschen.“

Zudem wies er darauf hin, dass während der Corona-Krise Entwicklungen wie die Digitalisierung im Zeitraffer verlaufen würden. „Diese Entwicklungen gab es vorher auch. Aber jetzt bekommen wir sie von jetzt auf gleich“, erklärte Stopsack. In Zukunft wünsche er sich, dass die Verwaltung auf diese Entwicklungen schneller reagiert. „Wir haben jetzt zum Beispiel ein Autokino. Aber Iserlohn war schneller“, so Stopsack.

Laut der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“ des Landes vom 16. April dienen Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit der Daseinsfür- und vorsorge und sind damit erlaubt. Es gibt allerdings Auflagen, die eine Infizierung mit dem Virus verhindern sollen. Die Wahlversammlung der FDP konnte also nicht wie eigentlich geplant in der Gaststätte Stenner in Deilinghofen stattfinden. Größere Räumlichkeiten mussten her, die Liberalen wichen auf das Dorfgemeinschaftshaus Ispei aus. Zudem bedeuteten die Vorschriften zu Corona jede Menge Mehrarbeit, wie es Arne-Hermann Stopsack schildert. So mussten die Tische umgestellt werden, Desinfektionsmittelspender in den Toiletten platziert werden. Die Stifte zum Ankreuzen wurden desinfiziert. Andrea Lipproß stellte ihre vorher selbst genähten Masken zur Verfügung.

Neben der Wahl der Reserveliste und der Kandidaten für die Wahlbezirke, bestätigte die Versammlung auch die Unterstützung des Bürgermeisterkandidaten Christian Schweitzer. Die CDU, die SPD und die GAH haben dem Baudezernenten ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt – wenn auch bisher nicht in einer offiziellen Wahlversammlung.