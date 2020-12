FDP will Verbot von Feuerwerk verhindern

Hemer. Die FDP spricht sich gegen ein generelles Feuerwerksverbot zu Silvester aus. In einem Antrag an den Rat der Stadt weist die Fraktion auf eine mögliche Handlungsweise hin. Demnach soll sich das mögliche Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf den Zeitraum zwischen 0 und 1 Uhr in der Silvesternacht beschränken. Waldgebiete sollten dafür generell gemieden werden. Zudem sei auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu achten.

Weiterhin soll die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich dazu aufrufen, der Eigenverantwortung dahingehend gerecht zu werden, dass sämtliche Corona-Auflagen eingehalten werden. Besonders Menschenansammlungen seien zu vermeiden.

Außerdem soll ein entsprechendes Merkblatt mit Hinweisen und Informationen erstellt werden und auf der Homepage der Stadt Hemer, mit einer Pressemitteilung sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.

„Die Länder haben in der Konferenz mit der Bundesregierung eine einheitliche Linie in Bezug auf mögliche Feuerwerksverbote vereinbart. Diese sieht ausdrücklich vor, dass die Entscheidungen unter Berücksichtigung lokaler Begebenheiten von den Kommunen vor Ort getroffen werden sollen“, schreibt die Partei. Die Menschenansammlungen in Hemer seien mit denen in größeren Städten nicht zu vergleichen.