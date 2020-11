FeG will mit Adventsaktion Impulse setzen

Hemer. Die Freie evangelische Gemeinde beteiligt sich an der überkonfessionellen christlichen Aktion „24-x-Weihnachten neu erleben“. Anhand eines Buches werden hierbei an den 24 Tagen im Dezember in kurzen Artikeln Impulse für ein ganz neues Erleben des eigentlichen Weihnachtsgeschehens gegeben. Weitere Infos und viele digitale Angebote gibt es auf der Website www.24x-weihnachten-neu-erleben.de. Die Gemeinde hat der Stadtbücherei fünf Exemplare des Buches gespendet, die dort ausgeliehen werden können. Pastor Christoph Neumann bietet zudem an den Dienstagen im Dezember digitale Treffen via Zoom an, bei denen man sich über die Texte austauschen und Fragen stellen kann. Nähere Informationen dazu findet man auf der Homepage der Gemeinde unter www.hemer.feg.de.

Zudem hat die FeG im Oktober fünf Mitglieder für den Gemeindeleitungskreis neu gewählt bzw. im Amt bestätigt. Die eigentlich für das Frühjahr geplante Wahl war coronabedingt verschoben worden. Diesmal fand die Wahl nicht präsent, sondern per Briefwahl statt. Im Amt bestätigt wurden Dorothea Terfloth und Thomas Krüger, neu gewählt wurden Kirsten Weber-Obst, Susanne Spieckermann und Sören Köser. Noch im Amt sind neben Pastor Christoph Neumann, Sven Köser und Johannes Lueg.