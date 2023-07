Felsenmeer Hemer: So üben Höhlenretter für den Ernstfall

Hemer. Insgesamt 21 Personen waren in Hemer an einer Höhlenrettungs-Übung beteiligt. Wie wichtig Zusammenarbeit unter schwierigen Bedingungen ist.

Eine enge, dunkle Höhle im Felsenmeer, in der eine Person an einer unbekannten Stelle eingeklemmt ist. Aus dieser Gefahrenlage muss sie schnellstmöglich befreit werden, um schlimmere Verletzungen zu vermeiden. Doch die Bedingungen der Höhlenrettung gestalten sich als sehr schwierig. Was hier nach einem ernsthaften Notfall klingt, war zum Glück nur eine Übung für den Ernstfall, der genau so auftreten könnte. Die SEG Höhlenrettung Hemer hat gemeinsam mit der Fachgruppe Höhlenrettung der Feuerwehr Breitscheid aus Hessen zum ersten Mal eine Höhlenrettung dieser Größe geübt.

Nachdem die Kameraden aus Breitscheid an der Feuerwache Hemer angekommen waren, wurden sie von der Höhlenrettung begrüßt und auf die Besonderheiten des Felsenmeeres eingewiesen. Anschließend ging es mit der Fahrzeug-Kolonne zum Felsenmeer, wo die Höhlenretter ihre Ausrüstung anlegen konnten und von Björn Wegen in das Übungsszenario eingewiesen wurden.

Gute Zusammenarbeit der Rettungstrupps in der Höhle

Ihr Aufgabe: eine verletzte Person finden, sie medizinisch versorgen und zurück an die Oberfläche bringen. Aus den beiden Einheiten der SEG Höhlenrettung Hemer und der Fachgruppe Höhlenrettung aus Breitscheid wurden gemischte Trupps gebildet, die dann gemeinsam die gestellten Aufgaben erledigen mussten. Nachdem sich die gemeinsame Einsatzleitung mit Thorsten Wolf und Björn Wegen am Bereich der Bärenschlucht aufgebaut hatte, wurden eine Vortrupp und ein zweiter Suchtrupp, die den Kommunikationstrupp bildeten, in die Höhle geschickt, um die einzelnen Bereiche nach der verletzten Person abzusuchen.

Teamarbeit ist bei der Höhlenrettung besonders wichtig Foto: Privat / Wegen

Der Kommunikationstrupp stellte den Kontakt zur Einsatzleitung her und folgte gemeinsam mit dem zweiten Suchtrupp dem Vortrupp in den westlichen Höhlenteil, wo sie die Leitung für eine Telefonverbindung verlegten. „Das Verlegen der Telefonleitung muss sorgfältig erfolgen, da sie die einzige Kommunikationsmöglichkeit zur Einsatzleitung bildet“, erklärt Einsatzleiter Björn Wegen.

Nach ungefähr einer Stunde wurde die verletzte Person in einer Spalte aufgefunden. Sie war an einer lehmigen Schräge ausgerutscht, diese drei Meter heruntergerutscht, hatte sich dabei den Fuß verletzt und eine Kopfplatzwunde zugezogen. Die Verletzte wurde von dem medizinischen Team nach dem Notfall-Algorithmus untersucht und eine erste Beurteilung zu ihrem Zustand erhoben, der an die Einsatzleitung gemeldet wurde. Daraufhin wurden von der Einsatzleitung zwei weitere Trupps mit der Höhlenrettungstrage und weiterer medizinischer Ausrüstung zum Wärmeerhalt und für die Ruhigstellung zu der Verletzten geschickt. Nachdem sie per Infusion Schmerzmittel erhalten und eine Vakuumschiene angelegt bekommen hatte, wurde die Verletzte aus der Engstelle, in der sie lag, auf die Höhlenrettungstrage umgelagert. Zeitgleich wurde der Weg für den Transport der Trage vorbereitet.

Insgesamt 21 Retter an Aktion beteiligt

Es befanden sich jetzt zwölf Höhlenretter beider Rettungsgruppen in der Höhle. „Der Transport in der Höhle war aufwendig und durch die Engstellen sehr schwierig – er dauerte fast drei Stunden“, so Björn Wegen. In der Zwischenzeit baute eine weitere Mannschaft an der Bärenschlucht eine Seilbahn mit Laufkatze auf, um die verletzte Person schonend aus der Höhle bringen zu können. Nachdem die Seilbahn aufgebaut war, wurde die Verletzte in der Höhlenrettungstrage und mit einem Begleiter an die Oberfläche gezogen und dort an den Rettungsdienst übergeben. Bei dieser Übung, die insgesamt fünf Stunden dauerte, waren 14 Höhlenretter aus Breitscheid und sieben Höhlenretter aus Hemer beteiligt.

Der Transport der verletzten Person dauerte fast drei Stunden. Foto: Privat / Wegen

Nach der Übung wurde das verwendete Material zurückgebaut, anschließend gab es an der Feuerwache eine gemeinsame Besprechung beim Grillen. Das Ergebnis: Alles hatte auf Anhieb geklappt, womit die Übung ein voller Erfolg war. Beide Gruppen treffen sich im September erneut bei der Nationalen Höhlenrettungsübung mit den anderen zwölf Höhlenrettungsgruppen im Hochgebirge noch mal zum Üben.

