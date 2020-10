Felsenmeer-Museum im funkelnden Schnee

Das winterliche Felsenmeer-Museum im Schnee ist das Motiv für den sechsten Adventskalender des Lions Club. Den Kalender jedes Jahr neu aufzulegen, gehört für den Lions Club mittlerweile fest in das Jahresprogramm, denn damit verbunden ist die Unterstützung verschiedener Projekte in Hemer. Am Mittwochmorgen stellte der Lions Club rund um seinen aktuellen Präsidenten Andreas Wallert den Kalender im Deilinghofer Unternehmen Rimo Germany vor.

Das war natürlich doppelt spannend, denn Rimo hat seinen Firmensitz von Sundern nach Hemer verlegt und produziert vor Ort Elektrokarts. Auf der Kartbahn auf dem Firmengelände kann im nächsten Jahr jeder mit den E-Karts seine Runden drehen, zudem entsteht aktuell eine Gastronomie für 200 Personen. Geschäftsführer Peter Bertram empfing den Lions Club gerne und ließ die Mitglieder auch ein wenig hinter die Kulissen schauen.

2000 Exemplare gehen bald in den Verkauf

Zurück zum Kalender: Die sechste Auflage umfasst 2000 Exemplare. Beim Kauf des Kalenders für fünf Euro tun die Käufer nicht nur etwas Gutes, sondern können – wenn ihnen das Glück hold ist – einen der 175 Preise gewinnen. „Die Gewinne haben einen Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro“, berichtet Activity-Beauftragter Andreas Bisigo. Die Erlöse aus dem Kalenderverkauf werden insbesondere wieder zur Förderung örtlicher Jugendprogramme wie Klasse 2000/Lions-Quest sowie zur Unterstützung lokaler Hilfsprojekte und -organisationen eingesetzt. Der Hemeraner Adventskalender ist ab Samstag, 17. Oktober, in den verschiedenen Hemeraner Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

Kalender gibt es in verschiedenen Geschäften

Hier kommt eine Auflistung: Achilles Lotto/Schreibwaren, Europastraße 2, Hauptstraße 63, Alberts Mühle, Hönnetalstraße 39a, Avie- Apotheke im Medio Center, Blumenkorb, Hauptstraße 223, Buchladen am Markt, Grendel Lotto/Tabakwaren, Hauptstraße 190, Radio Hennecke, Hauptstraße 279, Bäckerei Holve, Hönnetalstraße 55, Iserlohner Kreisanzeiger/Geschäftsstelle, Hauptstraße 181-183, KFZ Meisterbetrieb Bernhard Bornfelder, Hauptstraße 81, Café Poggel, Hauptstraße 144, Café Heermann, Hönnetalstraße 272, Rumpelstilzchen, Hauptstraße 195, Schuhhaus Stehmann, Hönnetalstraße 68, Storchen-Apotheke Hauptstraße 222, Bäckerei Konditorei Uhlenküken, Ostenschlahstraße 29, Möbelhaus Wiesemann, Hauptstraße 159, Optik Wieners, Hauptstraße 152 und Ihmerter Dorfladen, Ihmerter Str. 271.

Zudem kann der Adventskalender zum Verkaufsstart am Samstag, 17. Oktober, und am 7. November auch am Stand der Lions (9 bis 12 Uhr) auf dem Wochenmarkt erworben werden. Die Heimatzeitung wird die Gewinnzahlen wieder täglich im Lokalteil veröffentlichen.