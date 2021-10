Felsenmeerschule Hemer übergibt 4800 Euro an„Villa Dominik“

Hemer. Spendenlauf als Gemeinschaftsprojekt. Tolle Leistung bringt viel Bares.

Ein Spendenlauf zu Gunsten der „Villa Dominik“ wurde im September an der Felsenmeerschule in Hemer veranstaltet. Das Haus wurde durch die Flutkatastrophe im Juli stark beschädigt. Die „Villa Dominik“ befindet sich in Trägerschaft des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (VKM) und beheimatet Erwachsene, von denen früher einige selbst die Felsenmeerschule besuchten.

Beim Spendenlauf umrundeten die Schülerinnen und Schüler der Felsenmeerschule den kleinen Sportplatz, um für jede Runde von ihren „Sponsoren“ einen vorab vereinbarten Geldbetrag zu bekommen.

Mit ihrem sportlichen Engagement gelang es den Schülerinnen und Schülern so, einen Spendenbetrag von 4806,65 Euro zu erzielen. Am Dienstag übergaben Schülersprecherin Maya Ries und Schülersprecher Mervan Bingöl im Beisein des Schulleiters Thomas Bömelburg den Betrag an Marie-Ellen Krause, der Vorsitzenden des VKM.

„Sie zeigte sich sehr erfreut und war überrascht über den unerwartet hohen Spendenbetrag, der nun für die notwendigen Reparaturen an der „Villa Dominik“ verwendet werden soll“, schreibt die Felsenmeerschule.

