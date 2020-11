Fenster- und Onlinebasar als Alternativen

Hemer. Fördervereine der Kindergärten müssen in diesem Jahr kreativ sein, um ihre Einrichtungen zu unterstützen. In Coronazeiten fallen Aktionen aus.

Fast jeder bekommt die Corona-Krise irgendwie zu spüren. Menschen werden krank, viele Arbeitnehmer sind aktuell in Kurzarbeit oder haben sogar ihren Job verloren, weil Unternehmen den ersten Lockdown nicht überstanden haben. Menschen vereinsamen durch bestehende Kontaktverbote oder sie trauen sich nicht mehr so recht unter Menschen, weil sie Angst haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Alles ist anders als sonst. Auch den Mitgliedern der Fördervereine der Kindergärten, die sonst viele Aktionen starten, um die Einrichtungen zu stärken, sind die Hände gebunden. Auch in der Vorweihnachtszeit sind viele aktiv und müssen jetzt bereits beliebte Veranstaltungen absagen.

Kein Weihnachtsdorf an der Uhlandstraße

Der Förderverein des Familienzentrums Stüps, zu dem die Kindergärten an der Uhlandstraße und an der Lamferstraße gehören, kann sein traditionelles und in der Vergangenheit immer gut besuchtes Weihnachtsdorf auf dem Gelände des Westiger Kindergartens nicht stattfinden lassen. Der Vorsitzende Peter Giebels und seine Mitstreiter sind traurig und haben die eine oder andere Sorgenfalte mehr im Gesicht. „Bei uns steht der letzte Teil des Spielplatzes für die U3-Kinder an. Wir brauchen das Geld“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb bietet der Förderverein in Absprache mit der Stadt zumindest am Wochenende 11./12. Dezember den Weihnachtsbaumverkauf an. „Wir ziehen das über zwei Tage, geben die Laufwege vor und halten uns an alle Regeln“, so Peter Giebels. Am 11. Dezember können 15 bis 18 Uhr Weihnachtsbäume erworben werden, tags drauf dann von 10 bis 16 Uhr.

Auch der Elternbeirat des Kindergartens Uhlandstraße hat sich viele Gedanken gemacht und hat einen Online-Adventsbasar auf die Beine gestellt. Unter der Adresse www.tclccs.wixsite.com/stuepswestig kann gestöbert, für kleines Geld gekauft und somit der Kindergarten Uhlandstraße unterstützt werden. Gefällt ein Artikel, kann der Elternbeirat per Kontaktformular angeschrieben werden, um den Preis zu klären. Im Kindergarten gibt es zudem Preislisten. Dankbar sind die Ehrenamtlichen über die vielen Sachspenden von Einzelhändlern.

Der Nikolaus muss diesesJahr draußen bleiben

Im Förderverein des Kindergartens Christ-König fallen große Aktionen für die Kinder ebenfalls aus. Karin Arnold, Leiterin des Kindergartens, ist aber glücklich, dass der Nikolaus dennoch an der Einrichtung an der Beethovenstraße vorbeischaut. „Er kommt dann nicht herein, aber er stellt etwas vor die Tür und zeigt, dass er die Jungen und Mädchen nicht vergessen hat“, sagt Karin Arnold, die sich gut an die Anfänge des wichtigen Fördervereins vor 35 Jahren erinnern kann. „Durch den Förderverein wurde die dritte Kindergartengruppe finanziert“, sagt sie. Aktuell formiert sich im Kindergarten-Förderverein ein neuer Vorstand rund um den ersten Vorsitzenden Joachim Hauke.

In der Becke fällt ebenfalls eine große Veranstaltung für den Bodelschwingh-Kindergarten und die Oesetalgrundschule weg: Der Scheunenadvent der Ortsgemeinschaft auf Hückings Hof. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt traditionell diesen beiden Einrichtungen im Ort zu Gute.

Auch im Förderverein des Kindergartens Zaubergarten ist die Stimmung eher so mittelprächtig. Kein Stand bei der Hemeraner Weihnacht, weil die Veranstaltung nicht stattfindet, und auch die beiden großen Trödelmärkte konnten nicht stattfinden. Weiterhin fiel das Waffelbacken bei Real aus. „Das ist schon schlimm“, sagt Verena Weiland, 2. Vorsitzende des Fördervereins. Selbst gefertigte Handarbeiten können die Eltern nun an einer kleinen Hütte auf dem Kindergartengelände erwerben.

Wintertheaterstückfür die einzelnen Gruppen

Heidrun Brucke, Leiterin der Kindertagesstätte Haus Kunterbunt, berichtet, dass auch Kinder und Erzieherinnen ihrer Einrichtung unter der aktuellen Situation leiden. Im Förderverein habe es es vor der Coronazeit einen Wechsel gegeben. Auch dieser Kindergarten hat normalerweise einen Stand auf dem Hemeraner Weihnachtsmarkt, der Geld in die Fördervereinskasse spült. Jetzt hat man sich überlegt, einen Fensterweihnachtsbasar anzubieten. Das heißt, die Eltern, die ihre Kinder über das Außengelände in die Gruppen bringen, haben die Möglichkeit, am Fenster etwas zu kaufen. Dieses Geld soll in das Wintertheaterstück für die Kinder fließen, das der Förderverein auf jeden Fall realisiert – dann halt nicht in der Turnhalle, sondern in den einzelnen Gruppen. „Für die Kinder soll trotz Corona alles so normal wie möglich stattfinden“, sagt Heidrun Brucke in der für alle schwierigen Zeit.