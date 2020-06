Ferienbetreuung für Kinder trotz Corona

Die Schließung von Schulen und Kitas in der Corona-Krise hat viele Familien schon in den vergangenen Monaten extrem belastet, auch über dem Betreuungsangebot in den Sommerferien schwebte lange Zeit das Damoklesschwert. Nun können Eltern und Kinder aufatmen: Das Sommerferien-Programm der Offenen Ganztagsschulen, das städtische Ferienangebot in Ispei und auch die Ferien in Hemer finden statt – allerdings mit einigen Änderungen und unter Corona-Bedingungen!

Der Ruf nach guten Betreuungsangeboten für Kinder in den Sommerferien ist in den vergangenen Tagen landesweit immer lauter geworden. Weil viele Urlaubstage schon aufgebraucht seien und Großeltern weiter geschützt werden müssten, forderte zum Beispiel die Landeselternschaft der integrierten Schulen (LEiS NRW) ein Betreuungsangebot für alle Kinder bis zur achten Klasse in den ganzen Sommerferien. Davon ist Hemer noch weit entfernt, kann aber die gute Nachricht verkünden, dass die bewährten Ferienangebote auch in der Corona-Krise durchgeführt werden.

OGS-Ferienspaß kann nichtim Sauerlandpark stattfinden

Die gravierendste Änderung trifft das große Ferienprogramm der Offenen Ganztagsschulen im Sauerlandpark. Seit zehn Jahren wurde dort erfolgreich und mit viel Spaß für rund 200 Kinder ein Sommerferien-Programm durch das Team der OGS-Betreuungen aus Hemer gestaltet. Für 2020 war die Anmeldefrist gerade beendet, als Corona alles in Frage stellte. „Aufgrund der Corona-Situation ist das Programm im Sauerlandpark in diesem Jahr nicht möglich. Notwendige Hygiene- und Sicherheitsregelungen, die Sie sicherlich aus dem Schulalltag Ihrer Kinder kennen, lassen das in diesem Jahr nicht zu“, hat das evangelische Jugendreferat des Kirchenkreises den Eltern mitgeteilt. Zum besonderen Konzept im Sauerlandpark gehörten Workshops wie Sport, Kreatives, Forschen, Abenteuer und mehr. So konnten die Kinder in den Gruppen wechseln. An Regentagen und zum Essen kamen dann alle zusammen. Diese große Gemeinschaft ist in der Corona-Pandemie noch unvorstellbar.

„Es war ein längerer Prozess, eine wahnsinnig schwierige Entscheidung“, sagt Erich Reinke, Geschäftsführer des Jugendreferats über die langen Beratungen zusammen mit den Schulleitungen, der Stadt, den OGS-Teams, dem Ordnungsamt und dem Sauerlandpark. Am Ende stand schließlich die Absage für die Ferien im Park, denn ein Schutzkonzept für Kleingruppen war nicht realisierbar.

So geht es in diesem Sommer zurück zu den Wurzeln mit Betreuung in den einzelnen Grundschulen. „Alle angemeldeten Kinder aus den OGS und der Betreuung von 8 bis 13 Uhr bekommen Ferienaktionen“, kann Erich Reinke die Eltern beruhigen. Zusammen mit den Schulen wurden jeweils drei Ferienwochen ausgewählt, die variieren. Eltern müssen sich allerdings nach den Zeiten ihrer Grundschule richten und haben nicht wie im Sauerlandpark die Flexibilität für fünf Wochen. Plätze für Gastkinder gibt es diesmal nicht.

In den Schulen können die Standards zu Abstand und Hygiene und zur Gruppengröße gewährleistet werden. „Es stellt uns vor riesige Herausforderungen“, so Erich Reinke. Das „juenger-Team“ dankt für das Verständnis und hofft, im nächsten Jahr wieder das große Ferienprogramm im Sauerlandpark anbieten zu können.

Eine lange Tradition hat auch die städtische Ferienbetreuung. Die Kinder- und Jugendförderung bietet insgesamt sechs Wochen Ferienbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an und will damit vor allem berufstätige Eltern entlasten. Eltern haben die Möglichkeit, einzelne Wochen zu buchen oder ihr Kind gleich für eine komplette Ferienhälfte anzumelden.

Städtische Betreuung parallelin Ispei und im Steinbruch

Eigentlich sollte die komplette Ferienaktion in diesem Sommer am Dorfgemeinschaftshaus Ispei stattfinden, doch durch Corona musste auch hier umgeplant werden. „Lange Zeit stand das Angebot auf der Kippe“, berichtet Stadtsprecher Marc Giebels. In einem gemeinsamen Kraftakt sei es schließlich gelungen, das Angebot umzuwandeln. „Wir wollen ein positives Zeichen setzen und das Angebot in dieser für Familien belastenden Zeit aufrecht erhalten“, verweist Giebels auf das Engagement der Kinder- und Jugendförderung.

So wird die große für Ispei geplante Gruppe von 50 Kindern nun geteilt. In den ersten drei Ferienwochen werden jeweils 25 Kinder parallel in der Naturparkanlage Ispei und im Westiger Pfadfinder-Steinbruch betreut. In der zweiten Ferienhälfte sind es jeweils 20 Kinder. Das Betreuungsangebot ist ausgebucht, es gibt bereits eine Warteliste.

Auch auf die Kurse und Exkursionen der „Ferien in Hemer“ werden die Kinder nicht verzichten müssen. Rund 30 Angebote will die Stadt Mitte Juni präsentieren. Dabei wird auch mit externen Veranstaltern zusammengearbeitet, da die Vereine des Stadtjugendrings sich noch nicht für die Organisation versammeln können.