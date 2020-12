Feststimmung durch Unimogs und Kerzenlichter

Fünf Unimogs und drei Traktoren starten mit festlicher Beleuchtung ihre Tour durch Hemer an der Christuskirche.

Im Angesicht ausfallender Präsenzgottesdienste haben sich die katholischen und evangelisches Gemeinden einiges einfallen lassen.

Hemer. Das laute Dröhnen der Motoren kündigt sie schon von der Ferne aus an. Fünf Unimogs und drei Traktoren sind am Nachmittag zu Heiligabend mit Weihnachtsbeleuchtung durch die Stadt gefahren. Die Tour der schweren Fahrzeuge ist zu Weihnachten eine von mehreren Ideen gewesen, die sich die Kirche im Angesicht der ausfallenden Präsenzgottesdienste hat einfallen lassen. Neben Online-Gottesdiensten haben Gemeindemitglieder auch das Friedenslicht an ältere Mitbürger verteilt. Die katholische Kirche hat ihre Kirchen geöffnet.

Die erste Station der acht großen Fahrzeuge ist um 16 Uhr die Christuskirche in Sundwig. Mit Lichterketten an Reifen und Fahrzeugwänden sowie beleuchteten Krippen auf der Aufladefläche will der Korso festliche Stimmung verbreiten. Aus den Lautsprechern ertönen vorher aufgezeichnete Choräle der Martin-Luther-Kantorei sowie Segen und Bibelverse von Pfarrer Rolf Neuhaus.

Auch Vertreter der drei evangelischen Gemeindebezirke fahren in der Fahrerkabine eines Unimogs mit. Den Anfang macht Pfarrerin Sonja Timpe-Neuhaus für den Gemeindebezirk Süd, dann steigt in der Nähe des Alten Amtshauses Presbyterin Gudrun Siebert für den Gemeindebezirk Mitte ein. Pfarrer Bernd Bartelheimer vertritt schließlich den Gemeindebezirk Nord und steigt an der Realschule dazu.

Der Korso der fünf festlich beleuchteten Unimogs und der drei Traktoren trägt den Segen über Sundwig, Westig über die Becke nach Landhausen und Stübecken, fährt zu den Seniorenheimen und den Krankenhäusern. Die Idee für die Aktion hatte Presbyterin Melanie Rosier. „Wir hatten von der Aktion der Landwirte in Iserlohn gehört. Dann habe ich meinen Onkel angerufen, der einen Unimog hat. Schließlich wollten andere auch mitfahren“, erklärt sie, wie der Zug aus den acht Fahrzeugen zusammengekommen ist. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sollte die Aktion vorher nicht angekündigt werden.

Rund um die Zeit, als die Unimogs durch die Stadt fahren, beginnt Rolf Neuhaus auch einen besonderen Online-Gottesdienst in der Christuskirche. Ein Team aus Ehrenamtlichen sorgt mit großem, technischen Aufwand dafür, dass sowohl Live-Elemente als auch aufgezeichnete Elemente auf die heimischen Bildschirme live übertragen werden.

Die vorher entstandene Aufführung nimmt moderne Elemente und die aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit in das Spiel auf. So organisieren die Engel im Home-Office vor Laptops die Geburt Christi. Die Maria-Darstellerin sagt, als ihr der Engel die Geburt ihres Sohnes verkünden will: „Hilfe, ich glaube, ich habe mir einen Virus eingefangen. Ich halluziniere ja“. Später werden Maria und Josef von verschiedenen Herbergswirten durch Worte wie „Es tut mit leid, wir sind schon am zulässigen Personenlimit“ und „Es ist zu spät, es ist schon Sperrstunde“ abgewiesen.

Im live übertragenen Gottesdienst wird schließlich die Krippe etappenweise mit Figuren gefüllt. Schaufensterpuppen sind wie Maria, Josef oder der Engel verkleidet. Christopher Matthis singt nach der Melodie von aktuellen Popsongs umgetextete Weihnachtslieder. Insgesamt sind 25 Personen an der Aufzeichnung des Gottesdienstes sowie an der Aufführung des Krippenspiels beteiligt. In einer weiteren Aktion haben Gemeindemitglieder das Friedenslicht an ältere Mitbürger verteilt.

Online-Gottesdienste in verschiedenen Formaten hat auch die katholische Kirche zu Weihnachten über den Youtube-Kanal Vitus Hemer abgespielt. Ein Familiengottesdienst nimmt zum Beispiel viele interaktive Elemente in das rund 22 Minuten lange Video auf. Bei der Christmette zu Heiligabend bekräftigt Pastor Dietmar Schulte noch einmal die Entscheidung des Pastoralverbands, auf Präsenzgottesdienste zu verzeichten. Bei 800 Anmeldungen zu den Gottesdiensten wäre das Risiko zu hoch.

„Die Todesfälle von Covid-19 nehmen auch bei uns in Hemer zu. Gestern noch bin ich in der Paracelsus-Klinik gewesen und habe einer Sterbenden die Krankensalbung gespendet. In voller Montur, um mich zu schützen“, schildert Schulte. Im Angesicht erhöhter Infektionszahlen und der Belastung der Pflegesysteme solle man sich „mit allen Kräften bemühen, die Kontakte auf das Mindeste zu reduzieren“ und Menschenansammlungen zu meiden.

Zudem hat der Pastoralverbund die Kirchen zu bestimmten Zeiten geöffnet. Zahlreiche Gemeindemitglieder haben die Chance genutzt und das Friedenslicht aus Bethlehem mitgenommen. „Hier ist es ruhig und die Stimmung schön. Einige nehmen gerne das Angebot an“, sagt Andrea Jagiolla vom Gesamtpfarrgemeinderat in der Christkönig-Kirche. Eine weitere kleine Überraschung war der Krippenweg. In vier Hütten im Park von Haus Hemer hatten Gemeindemitglieder Krippenfiguren aufgestellt, die zu Heiligabend von 10 bis 15 Uhr dort aufgestellt wurden. „Das Angebot sollte speziell für Kinder da sein, um Weihnachten zu erleben“, sagt Ulrike Traut, die an dem Aufbau des Krippenwegs mitgearbeitet hat.