Fettbrand zerstört ganze Küche

Hemer. Die Feuerwehr musste zu einem Wohnungsbrand und einem Feuer im Betrieb ausrücken

Die Martinshörner und Feuersirenen wollten am Donnerstag nicht verstummen: Die Feuerwehr hatte neben dem Rettungsdienst reichlich Arbeit. Am frühen Morgen musste die Hauptwache bereits zu einem Sundwiger Betrieb ausrücken. Dort war die Brandmeldeanlage durch Wasserdampf ausgelöst worden, zum Einsatz kam es nicht.

Wohnungsbrand Kantstraße

Um 13.03 Uhr wurde ein Wohnungsbrand an der Kantstraße gemeldet. Eine Bewohnerin wollte in einem Topf frittieren, dabei war das Fett in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Schränke über. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug Wache, Löschzug Mitte und der Löschgruppe Becke aus. Aus Iserlohn wurde ein zweiter Rettungswagen alarmiert.

Mit Rauchgasvergiftungin die Klinik gebracht

Zwei Bewohner mussten betreut werden, einer von ihnen kam nach Feuerwehrangaben mit einer leichten Rauchgasvergiftung die Klinik. 31 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Küche wurde durch Feuer und Rauch zerstört. Zeitgleich löste die Brandmeldeanlage eines Betriebes an der Altenaer Straße aus. Die Löschgruppen Ihmert und Landhausen wurden per Sirenen alarmiert. Beim Eintreffen der 13 Einsatzkräfte hatten Betriebsangehörige das Feuer in der Stanzerei bereits gelöscht. Am Nachmittag waren dann zeitgleich zwei Personen hinter verschlossenen Türen zu befreien. Neben den Rettungswagen fuhren die Drehleiter und ein Löschwagen zur Unterstützung raus.