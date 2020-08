Feuer wird rechtzeitig bemerkt

Hemer. Die Feuerwehr löschte einen Kleinbrand im Keller eines Wohnhauses an der Heinrich-Nuttebaum-Straße.

Die Bewohner eines Hauses an der Heinrich-Nuttebaum-Straße haben am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr eine Rauchentwicklung im Hausflur festgestellt und darauf die Feuerwehr alarmiert. Wie sich herausstellte, war eine Kiste im Keller des Hauses in Brand geraten, möglicherweise durch das Renovierungsmaterial in der Nähe. Da der Brand früh erkannt wurde, konnten die Einsatzkräfte das Feuer schon in den Anfängen bekämpfen. Gegen 8.20 Uhr rückten die Feuerwehrleute wieder ab. Die Löschzüge Mitte und Becke waren beteiligt.