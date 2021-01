Einsätze Feueralarm, Glättesturz und Kaminbrand in Hemer

Hemer. Zu mehreren Einsätzen musste Hemers Feuerwehr am Mittwoch ausrücken.

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Kurklinik wurde die Feuerwehr am Mittwoch nach Ihmert gerufen. Um 10.58 Uhr rückten die Kräfte der Hauptwache in den Hemeraner Süden aus. Die Brandmeldeanlage war durch eine leichte Rauchentwicklung, die durch einen heißgelaufenen Haartrockner entstanden war, ausgelöst worden. Die freiwilligen Einheiten des Löschzuges Süd und der Löschgruppe Hemer, die zusätzlich alarmiert wurden, mussten nicht mehr ausrücken. „Die Einsatzkräfte kontrollierten vorsichtshalber den betroffenen Bereich, setzten die Brandmeldeanlage zurück und waren nach gut 45 Minuten wieder zurück auf der Feuerwache“, berichtet die Feuerwehr.

Auf einer Eisflächedas Bein gebrochen

Weiter ging es aber für Wehrleiter Markus Heuel im Geländewagen. Der Rettungsdienst hatte ihn an den Sauerlandpark angefordert. Auf einem oberhalb gelegenen Gehweg war eine Frau auf einer Eisfläche ausgerutscht und hatte sich das Bein gebrochen. Aufgrund der Vereisung musste der Rettungswagen gut 400 Meter entfernt halten und konnte nicht bis zur Verletzten fahren. Um zu verhindern, dass die Rettungskräfte mitsamt Trage ausrutschen, wurde die Frau im Geländewagen zum Rettungswagen transportiert.

Um 17.14 Uhr wurde dann ein Kaminbrand an der Kantstraße gemeldet. Der Löschzug der Hauptwache rückte aus und konnte den Brand vor Ort bestätigen. Bis zum Eintreffen des Schornsteinfegers kontrollierte ein Trupp mit einer Wärmebildkamera den Kamin im Inneren des Hauses. Ein weiterer Trupp stand zur Sicherheit mit einem Pulverlöscher in Bereitstellung im Keller. Anschließend wurde über die Drehleiter die Kaminabdeckung entfernt und der Schornsteinfeger beim Kehren des Kamins unterstützt. Bis zum Einsatzende um 19 Uhr musste die Kantstraße gesperrt werden.