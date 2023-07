Hilfsaktion Feuerinferno in Griechenland: So können Hemeraner helfen

Hemer/Hohenlimburg. Die Schreckensbilder aus Griechenland lassen keine Ruhe. So wollen Familien aus Hemer und Hohenlimburg in ihrer Heimat helfen.

Krasser könnte der Gegensatz nicht sein: Während in der griechischen Heimat Hitze und Flammen wüten, blicken Dani Karapiperi und Germanos Seferidis auf den Sauerländer Dauerregen und den leeren Biergarten. Die Nachrichten über die verheerenden Waldbrände lassen ihnen keine Ruhe, die Cousins aus Hemer und Hohenlimburg haben daher eine große Hilfsaktion gestartet und hoffen auf Unterstützung möglichst vieler Bürger. „Für die Menschen in der Ukraine habe ich gespendet, für die Erdbebenopfer in der Türkei habe ich gespendet, und jetzt brennt mein Heimatland“, sagt Dani Karapiperi, „und es wäre traurig, wenn wir es nicht unterstützen.“

Seit zwei Wochen leidet Griechenland unter extremer Hitze, hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen im ganzen Land wütende Waldbrände. In den vergangenen drei Tagen waren nach Angaben des Sprechers im ganzen Land 177 Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Zwar sollte die seit Tagen anhaltende Hitze mit Temperaturen über 40 Grad etwas nachlassen, dafür aber wurden starke Winde vorhergesagt.

Viele Siedlungen durch Feuer zerstört

Germanos Seferidis (li.) und Dani Karapiperi starten einen Hilfstransport in ihre griechische Heimat. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Am zehnten Tag nach Beginn der schweren Waldbrände auf Rhodos haben die Menschen am Donnerstag mit den ersten Aufräumarbeiten im Dorf Gennadi begonnen. Die Ortschaft war in der Nacht auf Mittwoch gerade noch rechtzeitig vor den Flammen gerettet worden. Viele andere kleine Siedlungen wurden zerstört, wie viele Menschen ihr Hab und Gut verloren haben, darüber gibt es noch keine Zahlen.

„Die Nachrichten aus der Heimat zeigen, es gibt viele Menschen, die Sachen zum Überleben brauchen. Ich fühle mich als junger Vater verpflichtet zu helfen“, sagt der 23-jährige Dani Karapiperi, der in Hohenlimburg eine griechische Taverne betreibt. Zusammen mit Germanos Seferidis hat er die Hilfsaktion gestartet. Die Familie Seferidis lebt seit zweieinhalb Jahren in Bredenbruch und dürfte vielen Hemeranern von den Sauerländer Genusstagen bekannt sein. Dort hatte der Projektingenieur einen Stand mit Produkten aus griechischem Olivenöl.

Seine Firma O’live hat an der Hellestraße ihren Deutschlandvertrieb. Er selber hat schon einen Großbrand in Griechenland erlebt, weiß, wie sich die enorme Hitze anfühlt, welche Zerstörung sie anrichtet. „Wir wollen unbedingt helfen, es hätte meinen Bruder treffen können“, so der Geschäftsführer.

Die Cousins wollen nun gemeinsam in einem Transport Drogerieartikel, Lebensmittel und mehr nach Griechenland schicken. In Deutschland seien die Hilfsgüter in ausreichendem Maße zu beschaffen. „Die Preise in der Heimat sind drei bis viermal so hoch“, berichten die Helfer. Unterstützung gibt es von der Spedition Celik, die einen Sattelzug zur Verfügung stellt. „Ich habe angerufen und die Hilfe wurde sofort zugesagt“, ist Dani Karapiperi begeistert von der Unterstützung.

In nur knapp einer Woche soll der Hilfstransport startklar sein. „Die Leute brauchen jetzt Hilfe und nicht in zwei oder drei Wochen“, betonten die Helfer. Sie stehen in Kontakt zu griechischen Hilfsorganisationen, über die der genaue Ort der Hilfe festgelegt werden soll. Es geht in Richtung Athen und Rhodos. Die Cousins wollen dann auf eigene Kosten nach Griechenland fliegen und bei der Verteilung helfen.

Sammelstellen in Bredenbruch, Hagen und Hohenlimburg

Freunde, Lieferanten und Kunden haben bereits Unterstützung zugesagt. Wer helfen möchte, kann bis zum 2. August Kartons mit haltbaren Lebensmitteln, Babynahrung und Hygieneartikeln an folgenden Sammelstellen abgeben: wochentags von 9 bis 16 Uhr Ukrainehilfe Westfalen, Lager Celik, Sudfeldstraße 29 in Hagen; Hellestraße 11 in Hemer-Bredenbruch und bei Danis Taverne in Hohenlimburg. Der Sattelzug soll noch in der nächsten Woche starten.

