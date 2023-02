Brennender Baumschnitt am Straßenrand in Ihmert hat in der Nacht die Feuerwehr Hemer beschäftigt.

Feuer Feuerwehr Hemer löscht brennenden Baumschnitt in Ihmert

Ihmert. Brennender Baumschnitt am Straßenrand in Ihmert hat in der Nacht die Feuerwehr Hemer beschäftigt. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Ein Feuer am Straßenrand hat in der Nacht zum Donnerstag (16. Februar) die Feuerwehr in Ihmert beschäftigt. Die Einsatzkräfte aus Hemer mussten dort brennenden Grünschnitt löschen.

Um kurz vor ein Uhr wurde das Löschfahrzeug der Wache zu einem Kleinbrand an der Westendorfstraße alarmiert. Dort brannte an der Ecke Ihmerter Straße Baumschnitt.

Die Einsatzkräfte mussten die verbrannten Reste laut Mitteilung der Feuerwehr Hemer nur noch nachlöschen und konnte nach wenigen Minuten den Rückweg zur Wache antreten.

