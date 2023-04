Feuerwehr Hemer löscht brennenden Hybrid-Pkw

Hemer. Ein Hybridfahrzeug stand in Hemer in Flammen. Warum es nach dem Löschen in einem Container gelagert werden muss.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Feuerwehr um 23.46 Uhr eine Rauchentwicklung aus der Jübergstraße in Hemer gemeldet. Zunächst war die genaue Adresse noch unklar, sodass die Einsatzkräfte den Bereich erst erkunden mussten.

Bei Eintreffen der Hemeraner Feuerwehr stand das Auto in der Garage schon in Flammen. Foto: Feuerwehr Hemer

Fündig wurden sie an einer Garage, aus der Rauch kam. Auf der Rückseite schlugen bereits Flammen aus der Garage. Die Einsatzkräfte öffneten das Tor, hinter dem ein Pkw in Flammen stand. Umgehend wurde ein Löschangriff gestartet. Um das Fahrzeug löschen zu können, musste es mit einem Greifzug herausgezogen werden. Anschließend wurde die Motorhaube mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, um besser an die Flammen zu gelangen. Da es sich um ein Hybridfahrzeug handelte und Fahrzeugakkus nach einem Brandereignis auch nach längerer Zeit noch reagieren können, wird das Fahrzeug nun bei einem Abschleppunternehmen in einem Container gelagert, den die Löschgruppe Hemer noch in der Nacht mit Wasser gefüllt hat. Abschließend wurden die angrenzenden Garagen kontrolliert.

+++ Mehr aus Hemer: Gin „made in Hemer“ +++

Im Einsatz waren der Löschzug der Wache sowie der Löschzug Mitte. Um 2.26 Uhr konnten die letzten der insgesamt 40 Einsatzkräfte wieder einrücken.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer