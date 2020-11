Feuerwehr rettet Katze aus der brennenden Küche

Die Feuerwehr rettet bei einem Wohnungsbrand Im Keunenborn in Deilinghofen eine Katze.

Deilinghofen. Sirenen alarmieren die Löschzüge Mitte und Deilinghofen. Eine Küchenzeile in einem Haus Im Keunenborn konnte schnell gelöscht werden.

Aufmerksame Nachbarn haben am Montag einen größeren Wohnungsbrand in Deilinghofen verhindert. Gegen 10.25 Uhr hörten die Nachbarn das Piepen eines Rauchmelders aus einer Wohnung Im Keunenborn 14. Sie alarmierten die Feuerwehr.

Als die ersten Feuerwehrleute am Mehrfamilienhaus eintrafen, drangen bereits Rauchwolken aus dem Gebäude. Die Hauptwache alarmierte per Sirenen die Löschzüge Mitte und Deilinghofen zur Verstärkung. Über eine Hochterrasse auf der Hausrückseite konnten sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss verschaffen, da im Haus niemand öffnete. Die Küche war bereits völlig verqualmt. Unter Atemschutz konnte die Wehr eine völlig verängstigte Katze ins Freie retten und in die Obhut der Rettungssanitäter übergeben. Hinsichtlich der Bewohner konnte nach der Absuche der Räume Entwarnung gegeben werden, Menschen waren nicht im Haus.

Küche durch Brandgasestark beschädigt

Wohnungsbrand Im Keunenborn Deilinghofen Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

In der Küche stand die Küchenzeile rund um den Herd in Flammen. Nach einem kurzen Löscheinsatz wurde die Arbeitsplatte mit einer Kettensäge demontiert und die Elektrogeräte zum Ablöschen ins Freie geschafft. Mit einem Hochleistungslüfter lüftete die Feuerwehr anschließend die Wohnung und das Treppenhaus. 31 Feuerwehrleute waren für gut eine Stunde im Einsatz.

Durch die Brandgase wurde die Küche stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Die gerettete Katze kam bis zur Rückkehr der Bewohner bei Nachbarn unter.