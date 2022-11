Die Feuerwehr suchte auf dem weitläufigen Firmengelände in Hemer nach dem Brandherd.

Feuerwehr Flammen über Firmendach in Hemer: Feuerwehr löscht Brand

Hemer. Die Feuerwehr Hemer rückte am Mittwochabend mit Löschgruppen zu einem Firmenbrand in Westig aus. Das ist passiert.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Mittwochabend ein Brand auf dem Dach eines Firmengeländes in Hemer frühzeitig gelöscht werden konnte. Gegen 17.15 Uhr waren Flammen und Rauch auf dem Dach des Induparks an der Altenaer Straße gemeldet worden. Die Hauptwache der Feuerwehr rückte aus, alarmierte den Löschzug Mitte und die Löschgruppe Becke zur Verstärkung.

Brandherd nur über das Dach zu erreichen

Vor Ort war der Brand zunächst nicht zu lokalisieren. Von der Drehleiter im Innenhof aus konnte das Feuer auf dem Dach entdeckt werden, war von der Leiter aus aber nicht direkt zu erreichen. Die Feuerwehr verschaffte sich zunächst Zugang zum Gebäude, um zu klären, was sich unter dem Brandherd befindet. Da die Räume leer standen, bestieg ein Trupp von der Drehleiter aus das Dach und startete den Löschangriff. Holzteile des Daches standen in Flammen, konnten aber schnell gelöscht werden.

Die Altenaer Straße in Hemer ist wegen eines Feuerwehreinsatzes derzeit voll gesperrt. Foto: Dennis Echtermann

Landesstraße nach Ihmert für Einsatz voll gesperrt

In dem Bereich sollen tagsüber Dachdeckerarbeiten stattgefunden haben. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Die Altenaer Straße musste für den Einsatz voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

