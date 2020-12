Fichtenwälder sind nur noch Mondlandschaft

Die Zeit der mit Fichten begrünten Wälder in dieser Region ist vorbei, wie Ingo Haurand, Regionalförster beim Landesamt Wald und Holz in einem Ortstermin erklärt. Die Klimabedingungen, der Borkenkäfer und vor allem die starken Winde haben dafür gesorgt, dass diese Baumart keine Zukunft mehr hat. Für die heimischen Waldbauern bedeutet das einen Totalausfall. Vor rund 20 Jahren waren noch rund 850 Hektar von der rund 1700 großen Waldfläche, die von den Privatwaldbesitzern der Forstbetriebsgemeinschaft Unteres Hönnetal bewirtschaftet wird, voll mit Fichten. Aufgrund der Wetterbedingungen haben diese aber keinen Bestand mehr. In diesem Jahr wurde noch eine 350 Hektar große Fläche geräumt, die vorher vom Borkenkäfer und der Trockenheit zerstört worden war.

„Gleich sehen wir die Mondlandschaft“, beschreibt Dr. Andreas Engelhardt, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft, den Bereich am Binoler Berg nahe Deilinghofen. Eine kahler Berg mit abgeschlagenen Bäumen und zurückgelassenen Stümpfen. Das blasse Braun der geräumten Hölzer hat nahezu das lebendige Grün des Waldes verdrängt. Das einzige, was an eine gesunde Natur erinnert, sind die kleinen Setzlinge, die teilweise am Boden zu finden sind.

In einem ersten Schritt will die Forstbetriebsgemeinschaft die geräumte Fläche wieder aufforsten. 80 Hektar sollen im ersten Jahr aufgefüllt werden: 120.000 bis 150.000 kleine Pflanzen in der gesamten Forstbetriebsgemeinschaft. Danach soll mehr kommen, wie es Regionalförster Ingo Haurand sich wünschen würde. Ob das klappt, liegt allerdings an der Förderung, ohne die die Bewirtschaftung eines Waldes in diesen Zeiten überhaupt nicht klappt.

Ingo Haurand schildert die Förderung durch die Extremwetter-Richtlinie des Landes. Die Pflanzung einer Lärche wird zum Beispiel mit 90 Cent gefördert. Allerdings muss der Waldbauer nicht nur die Setzlinge kaufen, sondern sie auch durch Waldarbeiter einsetzen lassen. „Wenn sie eingepflanzt ist, entstehen Kosten von rund 1,30 Euro“, schildert Ingo Haurand. Dazu kommt noch die Pflege über die Jahre. Ein Waldbauer muss zum Beispiel für den Verbissschutz sorgen, damit die Pflanzen nicht von den Waldtieren aufgefressen werden. Mit einem Ertrag ist dann in etwa 40 bis 50 Jahren zu rechnen, wenn der Baum die richtige Größe erreicht.

Flächen verwildern ohne dieNeupflanzung von Bäumen

„In unserer Forstgemeinschaft lebt keiner mehr von der Forstwirtschaft“, erklärt Andreas Engelhardt. Mit 170 Hektar Waldfläche besitzt seine Frau, mit der er den Wald bewirtschaftet, eine der größeren Waldflächen in der Gemeinschaft. Sie ist hauptberuflich Lehrerin, er Arzt. „Die Waldwirtschaft machen wir ehrenamtlich“, sagt Andreas Engelhardt. Rund 90 Prozent seiner Waldfläche waren zuvor Fichten – ein herber Verlust.

Natürlich ist er an einer Aufforstung interessiert. Im September seien seine Förderanträge und die von anderen Privatwaldbesitzern der Forstbetriebsgemeinschaft eingegangen. Bisher sind die Anträge nicht bewilligt, da dem Landesamt Wald und Forst das Geld vom Land fehlt. In der Extremwetter-Richtlinie ist die Förderung jedoch auf 50.000 Euro pro Jahr gedeckelt, wie Engelhardt sagt. Können die beantragten Mittel also nicht rechtzeitig abgerufen werden, wird er nicht so viel nachpflanzen können, wie er eigentlich will. „Insgesamt sind die Waldbesitzer der Forstbetriebsgemeinschaft mit Hunderttausenden Euros in Vorfinanzierung gegangen“, so Engelhardt. Einen Wald aufzuforsten ist Generationenarbeit. Erst Jahrzehnte später sieht man, welche Pflanzen Bestand haben. Ewig Zeit hat er allerdings nicht. In rund sechs Jahren dürften die Flächen verwildert sein, wenn keine Baumpflanzung nachkommt.

Ökosystem des Waldes ist auf Stabilität ausgerichtet

Nun könnte man aber auch sagen: „Es ist doch gut, wenn sich die Natur ihren Raum zurückholt“. Ingo Haurand hat da aber eine andere Perspektive. „Ich finde es unverantwortlich, in einem Industrieland wie unserem die Forstwirtschaft stillzulegen und dafür die Ressourcen von anderen Ländern zu verbrauchen. Das ist eine üble Entwicklung“, schildert er.

Der Regionalförster plädiert dafür, die Forstwirtschaft als nachhaltigen Wirtschaftszweig beizubehalten. Ansonsten müssten unter anderem für den hiesigen Papierverbrauch die Urwälder in Lateinamerika oder die Wälder in Russland abgeholzt werden.

Mit dem hohen Fichtenbestand in dem Waldbesitz seiner Frau hat Andreas Engelhardt im übrigen weniger zu tun. „Wir hören oft den Vorwurf: Warum habt ihr denn Fichten gepflanzt? Das haben wir nicht“, sagt der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft. Vor allem die Großvater-Generation habe die Fichten angepflanzt. „Mit gutem Wissen und Gewissen“, wie Ingo Haurand es schildert. Damals boomte die Bauindustrie und der Bergbau. Der Bedarf nach Holz sei groß gewesen. Die Fichte wächst schnell, doppelt so schnell wie die Baumarten, die nun gepflanzt werden – Buche, Lärche, Douglasie, Küstentanne, Eiche, vereinzelt auch Esskastanien und Mammutbäume.

Mit dem Waldsterben geht auch, so Haurand, ein Rückgang der Artenvielfalt einher. „Das sieht man an der großen roten Ameise oder an der Waldschnepfe und verschiedenen Eulenarten“, sagt er. Das Ökosystem des Waldes sei auf Stabilität aufgebaut. Verändern sich die Gegebenheiten, können sich die Waldbewohner schlecht daran anpassen.