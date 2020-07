Flag-Football mit den Cave Bears ausprobieren

Hemer. Höhlenbären sind in Hemer nichts Neues, könnte man denken. Diese Spezies schon: Die Hemer Cave Bears! Sie sind ein Projekt des Juk in Kooperation mit den TuS Iserlohn Titans American Football: Gespielt wird Flag-Football – eine körperkontaktlose Variante des American Football. Kinder- und Jugendliche ab acht Jahren sind eingeladen, am kostenfreien Training teilzunehmen. Es bietet sich eine weitere Gelegenheit zum Ausprobieren. Für die Sommerferien haben sich Dennis Fidler vom Juk und Titans U16 Head-Coach Christian Martello etwas Besonderes ausgedacht: Das Hemer Cave Bear-Flag-Football-Camp:Vom 23. auf den 24. Juli können alle sportbegeisterten Kinder und Jugendliche, nach Herzenslust ausprobieren, ob ihnen die interessante Sportart liegt. Start ist am 23. Juli, 10 Uhr. Die Übernachtung findet im JuK statt. Für Verpflegung fallen 10 Euro an. Genaue Info gibt es per E-Mail: coach.martello@titans.zone.