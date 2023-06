Flüchtiger Fahrer versteckt sich in Hemer im Gebüsch

Hemer. Ein Autofahrer verursacht in Hemer einen Unfall und haut ab. Ob er mit dieser Reaktion des betroffenen Autofahrers gerechnet hat? Lest selbst.

Innerhalb der Baustelle an der Mendener Straße kam es in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht im Begegnungsverkehr innerhalb der Baustelle zu einem Verkehrsunfall, wobei der Verursacher seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Menden fortsetzte. Der betroffene Autofahrer fuhr dem Verursacher hinterher und informierte die Polizei. Das Fahrzeug des Geflüchteten stand am Straßenrand im Industriepark Edelburg. Der Autofahrer verschwand in der Dunkelheit. Mit Hilfe eines hinzugerufenen Diensthundes gelang es jedoch sehr schnell, den 40-Jährigen, der sich mittlerweile in einem Gebüsch versteckt hatte, aufzuspüren.

Zu tief ins Glas geschaut

Bei der Überprüfung erhärtete sich der Verdacht auf Alkoholkonsum, so dass ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Neben dem Strafverfahren, das den Mann erwartet, ist er vorerst seinen Führerschein los. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber der Sachschaden beträgt 11.000 Euro.

