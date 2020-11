Flüchtlingsberatung stellt den Betrieb nicht ein

Hemer. Auch im Lockdown kümmert sich Regina Buchta-Arndt von der Diakonie um die Alltagsfragen geflüchteter Menschen.

Auch in den nächsten Wochen bleibt die Flüchtlingsberatung Hemer der Diakonie Mark-Ruhr Anlaufstelle für Rat- und Hilfesuchende, wie die Organisation in einer Pressemitteilung schreibt. „Die Probleme und Fragestellungen bleiben“, sagt Regina Buchta-Arndt, die auch schon in der Lockdown Phase im Frühjahr stets für Beratungen zur Verfügung stand. „Corona hat viele Probleme noch verschärft“, sagt sie und verweist auf über 600 Beratungen in Hemer alleine in den ersten zehn Monaten dieses Jahres.

Vielfältige Anfragen von den Asylsuchenden

Dabei geht es beispielsweise um Fragen zu den Themen Aufenthaltsrecht, Familienasyl, Asylbewerberleistungen, Familienzusammenführung oder psychosoziale Beratung. „Dazu kommt unsere Hilfe im „echten Leben“ bei Alltagsfragen zu geflüchteten Menschen. Wer sich in einem Asylverfahren befindet, hat keinen Anspruch auf einen Sprachkurs, wir schauen natürlich, wie wir trotzdem helfen können.“ Dabei kann Regina Buchta-Arndt auch auf ein gut funktionierendes Netzwerk aus Ehrenamtlichen in Hemer zählen. Ebenso hebt sie die gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter hervor. Aber auch sonst pflegt sie einen engen Draht zu den Behörden. „Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn bei Ratsuchenden Dokumente fehlen.“ Wer glaubt, der Beratungsbedarf würde mit Blick auf weniger Flüchtlinge abnehmen, irrt. „Das gilt für Iserlohn ebenso wie für Hemer und Menden. Wir hatten und haben ganz vielfältige Anfragen.“ Regina Buchta-Arndt gibt Einblick in einen konkreten Fall ihrer Arbeit. Dabei geht es um einen syrischen Vater, der mit seinem drei Jahre alten Sohn alleine in Hemer lebt. „Seine Frau lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Griechenland mit den zwei anderen Kindern, es gibt keine Möglichkeit zur Familienzusammenführung, solange der Vater in Deutschland kein positives Asylverfahren abgeschlossen hat“, so die Zuwanderungsberaterin.

Wenn Geschwister nicht nachziehen können

In einem anderen Fall geht es um einen minderjährigen Syrer, der gerne wieder mit seiner Familie zusammenleben möchte. „Leider kann er nur seine Eltern nachziehen, da seine Geschwister nicht zur Kernfamilie gehören und somit über den Familiennachzug nicht miteinreisen dürfen“, sagt Regina Buchta-Arndt. „Das sind Beispiele, die mich berühren und beschäftigen.“

Deshalb ist ihr und der Diakonie Mark-Ruhr auch eines wichtig: „Wir haben uns bewusst mit unserer Beratung nicht zurückgezogen, sondern Wege gesucht, wie wir auch unter besonderen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zu jeder Zeit helfen können.“

Zwar gebe es in der Beratungsstelle in der Parkstraße 9a gegenwärtig keine offene Sprechstunde, es können aber im Vorfeld Termine gezielt vereinbart werden unter 02372/9353740.