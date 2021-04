Fördermittel Innenstadt retten Hemeraner „Rumpelstilzchen“

Hemer. Die Stadt nutzt zur Verhinderung eines Leerstandes erstmals das Sofortprogramm Innenstadt und rettet so das „Rumpelstilzchen“.

Erstmalig nutzt die Stadt jetzt Fördergelder aus dem „Sofortprogramm Innenstädte“. Das Besondere bei der Premiere: es geht nicht um die Beseitigung vorhandener Leerstände, sondern um die Verhinderung eines neuen Leerstands und den Erhalt eines Warenangebots, das ansonsten aus der Stadt verschwinden würde. Die Stadt Hemer unterstützt mit Hilfe des Sofortprogramms das erste Ladenlokal, das Spielwarengeschäft „Rumpelstilzchen“ an der Hauptstraße 195, und es soll nicht das letzte bleiben.

Frequenzen in der Innenstadt steigern, neue Entwicklungen ermöglichen und Einzelhandelsbetriebe unterstützen, die in Not geraten sind, um Innenstädte vor dem Aussterben zu bewahren - so lautet die Zielsetzung des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Eine Förderung in Höhe von 97.200 Euro ist im Winter auch der Stadt Hemer vom Land NRW bewilligt worden.

Das Sofortprogramm ermöglicht den Kommunen eine Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen bis zu einer Höhe von 70 Prozent der ursprünglichen Miete für eine Dauer von bis zu zwei Jahren. Bei der Weitervermietung von Ladenlokalen darf die Bestandsmiete um bis zu 80 Prozent reduziert werden. Voraussetzung ist die enge Absprache mit den Inhabern der Ladenlokale sowie eine Lage der Immobilie im zentralen innerstädtischen Bereich.

Corona lässt Kosten überdie Einnahmen steigen

Im Laufe des letzten Jahres musste Iris Kuhn, die Inhaberin einer der letzten Spielzeugläden im Märkischen Kreis, dem „Rumpelstilzchen“, erkennen, dass sie auf wirtschaftlich schwere Zeiten zusteuert, berichtet die Stadt. „Wenn die Kosten die Einnahmen über einen längeren Zeitraum übersteigen, dann wird es irgendwann schwierig und ein Laden kann nicht weitergeführt werden“, so Kuhn. Die Inhaberin des Rumpelstilzchens hatte die Kündigung des Ladenlokals zum 31. März bereits geschrieben, als sie von ihrem Vermieter den Tipp erhielt, sich an die Wirtschaftsförderung der Stadt Hemer zu wenden, um von den Fördergeldern des „Sofortprogramms Innenstadt“ zu profitieren.

Nach einigen Abstimmungsgesprächen zwischen allen Beteiligten vermeldet die Stadt nun, dass das „Rumpelstilzchen“ weiterhin in Hemers Innenstadt verbleibt. „Der Spielzeugladen ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Hemeraner Familien und Kinder, den wir mit Hilfe des Sofortprogramms unterstützen können“, zeigt sich auch Bürgermeister Christian Schweitzer in einer Pressemitteilung erfreut über die Entwicklungen. „Ein besonderer Dank gilt dem Vermieter, der durch eine hohe Kompromiss- und Handlungsbereitschaft den Erhalt des Ladenlokals ermöglicht hat“, beschreibt Schweitzer ein nicht immer alltägliches Vorgehen.

Kooperationen für andereLadenlokale geplant

Gleichzeitig ermutigt Felix Mohri, der Wirtschaftsförderer der Stadt Hemer, Inhaber anderer Ladenlokale dazu, Kontakt mit ihm aufzunehmen, falls Interesse an einer Kooperation besteht. Auch Start-ups, Vereine oder Solo-Selbstständige können Kontakt zum Wirtschaftsförderer der Stadt Hemer aufnehmen, um gemeinsam auf Immobiliensuche für das eigene Unternehmen zu gehen.

Der Kontakt zur Stadt Hemer erfolgt über den städtischen Wirtschaftsförderer Felix Mohri unter 02372/551-236 oder die E-Mail-Adresse F.Mohri@hemer.de.