Die Band „Birds of a Feather“ tritt in der Ebbergkirche auf.

Konzert Folkmusik mit „Birds of a Feather“ in der Ebbergkirche

Hemer. Neue Reihe der evangelischen Gemeinde startet am 18. September. Vorverkauf im Buchladen und im Schuhhaus Stehmann.

Eine neue Konzertreihe mit ambitionierter Folk- und Weltmusik startet am Freitag, 18. September, in der Ebbergkirche. Das Duo „Birds of a Feather“ macht den Anfang. Amy McKay (Gesang, Gitarre, Klavier) und Ryan Leon (Gesang, Gitarre, Banjo) sind Künstler mit einer langen Erfolgsgeschichte, schreibt der Veranstalter in der Ankündigung. Sie spielten auf großen und kleinen Bühnen an verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern, bevor sie sich bei ihrem vorherigen Band-Projekt „TinkaBelle“ trafen.

Diese Band wurde damals bei Warner Music Central Europe unter Vertrag und genommen und beide Studioalben wurden mit Goldstatus ausgezeichnet. Die Gruppe durfte mit dem Soul-Sänger Seal ein Duett aufnehmen, eröffnete in ausverkauften Stadien für die Rocklegenden „Status Quo“ und ging mit „The Overtones“ in Deutschland auf Tournee, so die Ankündigung.

Ende 2013 wurde den beiden Künstlern aber deutlich, dass die Zeit reif war für eine musikalische Weiterentwicklung und einen persönlichen Wandel. Die Entscheidung für einen Neuanfang war gefallen.

Album in Dublin mit Ger McDonell aufgenommen

Birds of a Feather durften langsam reifen. Ihre erste EP„Light Up“ wurde 2015 in Dublin mit Unterstützung des Produzenten Ger McDonnell aufgenommen, der auch schon mit der Band U2 zusammengearbeitet hat. Sie nahmen die EP mit auf die Straße und spielten Shows in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Ihre inspirierende Zusammenarbeit mit Ger McDonnell wiederholte das Duo für ihr zweites Album „Rise Up“, die im Februar 2017 veröffentlicht wurde. Seit dem Frühjahr 2017 touren „Birds of a Feather“ durch Deutschland, Österreich, Dänemark und Italien.

Einlass zur Veranstaltung in der Ebbergkirche ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Buchladen „Am neuen Markt“ an der Hauptstraße und im Schuhhaus Stehmann an der Hönnetalstraße zum Preis von acht Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Bei Bewegungen in der Ebbergkirche besteht Maskenpflicht. Außerdem bittet der Veranstalter darum, Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen.