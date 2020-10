Fotoaktion: Hemeraner zeigen ihre Lieblingsplätze

Hemer. Mit einer Ausstellung in der Ebbergkirche soll die Kirche als Ort der Gemeindearbeit entdeckt werden.

„Mein Lieblingsort ist ein Platz im Felsenmeer. Nach der Brücke geht man geradeaus und kommt in eine Art Bucht. Dort kann man die Felsen ganz genau betrachten. Wenn man da für sich ist, hat der Ort für mich etwas Verwunschenes und Wildes“, erzählt Pfarrer Neuhaus im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber um ihn solle es in der Ausstellung, die aus Fotos von Hemeranern an ihren Lieblingsorten besteht, nicht gehen.

Rolf Neuhaus hatte in der Heimatzeitung einen Aufruf gestartet, damit sich Menschen aus Hemer bei ihm melden, um sich von einem professionellen Fotografen an ihren Lieblingsorten ablichten zu lassen. Auf die Idee ist er durch eine ehemalige Arbeitskollegin gekommen, die eine ähnliche Aktion bereits in Wuppertal gestartet hatte. „Ich fand die Aktion total toll und dachte mir: Die Idee muss ich mir unbedingt merken!“, sagt der Pfarrer begeistert. Die Fotos sollen dann auf sogenannten Roll-Ups präsentiert werden. Pro Roll-Up sollen jeweils fünf bis sechs Fotos gemeinsam mit einer Begründung, warum genau der Ort der liebste ist, ihren Platz finden. Die Bilder schießt der Fotograf Thomas Hoppe.

Viele Hemeraner anunterschiedlichen Orten

Rund 15 Leute haben sich schon fotografieren lassen, in den nächsten Tagen folgt die letzte Gruppe. Es seien unterschiedliche Hemeraner dabei: „Wir haben Kindergartenkinder, Leute vom CVJM und aus der Kirche Hemer fotografiert“, so Neuhaus. Er sagt auch, dass die Orte sich sehr unterscheiden, so seien outdoor und indoor, aber auch bekannte und unbekannte Plätze dabei: „Ich finde es schön, dass Orte dabei sind, die nicht jeder kennt. Es hätte ja auch so laufen können, dass die Hälfte der Beteiligten den Sauerlandpark als ihren Lieblingsort sieht.“

Die erste Ausstellung ist Ende November in der Ebbergkirche geplant. Es kann aber auch eher Anfang Dezember werden, denn das Datum hängt davon ab, wann alle Fotos geschossen werden können, da das Fotografieren sehr abhängig vom Wetter ist. Wenn es an den geplanten Terminen regnet, würden diese wortwörtlich ins Wasser fallen, so der Pfarrer. Ziel ist es, dass die Roll-Ups von Kirche zu Kirche wandern. Die fertigen Werke kann jeder, der Interesse hat, ob Kindergärten oder andere Einrichtungen auf kommunaler Ebene, bei sich ausstellen.

Bei der Aktion gebe es jedoch ein Gesamtziel in Bezug auf die Kirchenarbeit. „Ich möchte, dass die Ebbergkirche als Ort der Kirchenarbeit entdeckt wird. Sie soll ein Ort der Offenheit und des Austauschs werden“, erklärt Neuhaus.

Weitere Anregungen fürdie Kirchenarbeit gewünscht

Er hofft, dass auch Anregungen zur Kirchenarbeit von den Bürgern kommen und man gemeinsam etwas auf die Beine stellen könnte. „Ja ich wünsche mir, dass es klappt, dass die Kirche dann als Resonanzraum angesehen wird und die Menschen merken, dass die Kirche ein Ort von Leben und Lebendigkeit ist“, erhofft sich der Pfarrer von den Hemeranern. In seinen Augen könnten weitere Projekte folgen, die heimatgebunden sind. Zum Beispiel könnte man sich damit beschäftigen, was Heimat für die Menschen bedeutet und das ebenfalls in irgendeiner Art und Weise darstellen. „Für mich ist Heimat da, wo ich gerne hingehe und wo ich mich wohlfühle“, definiert er.