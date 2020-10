Frau unter totem Pferd eingeklemmt

Foto: Michael May

Zehn Feuerwehrleute waren im Waldstück am Gut Bäingsen im Einsatz.

Brockhausen. In der Nähe des Guts Bäingsen ist eine Reiterin mit ihrem Pferd ausgerutscht und einem Abhang heruntergestürzt.

Bei einem Reitunfall ist am Mittwoch um 18.18 Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe vom Gut Bäingsen eine Frau leicht verletzt worden und ein Pferd ist gestorben. Laut Feuerwehr war die Reiterin auf einem Waldweg unterwegs, als das Pferd ausrutschte und einen Abhang herunterstürzte. Dabei starb das Pferd und die Reiterin war unter dem Pferdekörper eingeklemmt. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnte das Pferd mit der Hilfe des Treckers eines Anwohners von der Reiterin entfernt werden. Mit einer Endlosschleife wurde der tote Körper hochgezogen. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.