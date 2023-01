Trödelmarkt Frauentreff in der „Sternenburg“ in Hemer-Ihmert

Hemer. Gut angekommen ist der Frauentrödelmarkt in der Kita Sternenburg in Hemer-Ihmert. Was dort alles angeboten wurde.

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Sternenburg“ wurde 2015 die Idee geboren, etwas für Frauen anzubieten. Seitdem wird jährlich, bis auf die Zwangspause durch die Corona-Pandemie, ein Frauen-Trödelmarkt veranstaltet. Zwischendurch hieß die Veranstaltung auch „Mädelskram“, jetzt ist man aber wieder zum Namen „Frauen-Trödelmarkt zurückgekehrt. Und dieser lockte am Sonntagnachmittag zahlreiche Damen an.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer finden Sie hier +++

Kindergarten und Förderverein gemeinsam

Die sechste Auflage wurde wieder gemeinsam von der Einrichtung zusammen mit dem Förderverein auf die Beine gestellt. Das Angebot, einen Stand zu betreiben, war offen für alle. Viele ehemalige Mütter der Einrichtung haben ihre Sachen angeboten. Die Standbetreiberinnen kamen dabei nicht nur aus Ihmert, sondern aus dem ganzem Stadtgebiet sowie aus dem benachbarten Iserlohn. An 20 Tischen fanden die Besucherinnen alles, was Frau schön findet. Ob Bekleidung, Schuhe, Schmuck oder Dekorationen, vieles Guterhaltene wechselte zu fairen Preisen die Besitzerin.

+++ Auch interessant: Straßenbeleuchtung in der Becke ausgefallen +++

Einrichtungsleiterin Eva Jedrasik freute sich besonders, dass auch einige ältere Damen zu den Verkäuferinnen und Besuchern zählten. Neben den Standgebühren kam der Erlös aus der Cafeteria dem Förderverein zu Gute. Als Speisen gab es als deftige Stärkung Chili con Carne sowie eine fleischlose Alternative und in Weckgläsern wurden köstliche Desserts angeboten, die reißenden Absatz fanden. Das erwirtschaftete Geld soll in naher Zukunft in tiergestützte Projekte fließen und so den Schützlingen der Einrichtung zu Gute kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer