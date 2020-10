Frieden beginnt beim Frühstück

Hemer. Mit ihrer musikalisch-literarischen Revue „Frieden fängt beim Frühstück an“ erinnern Heike Kehl und Okko Herlyn an die Tradition der Anti-Kriegs-Lieder und Friedenstexte von Matthias Claudius bis Hanns Dieter Hüsch, von Wolf Biermann bis Joan Baez.

Heike Kehl, bühnenerfahrene Rezitatorin und ausdrucksstarke Jazzsängerin, und Okko Herlyn, Theologe und Kabarettist, werden auf ihre Weise den Kollwitzschen Ruf „Nie wieder Krieg!“ zu Gehör bringen. Dabei wird es auf den Schlachtfeldern des Lebens – von der Küche bis zum Schützengraben – mal mehr oder mal weniger friedlich zugehen: ernst, heiter, anrührend, kritisch und unterhaltsam.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr in der Ebbergkirche statt. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro im Buchladen am neuen Markt und im Schuhaus Stehmann. Tickets an der Abendkasse kosten zehn Euro.