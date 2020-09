„Friedhöfe sind ein lebendiger sozialer Ort“

Hemer. Der Waldfriedhof gehört jetzt zum „Immateriellen Erbe Friedhofskultur.“

Zum Tag des Friedhofes am gestrigen Sonntag hätten eigentlich zahlreiche Informationsveranstaltungen rund um die Bestattungskultur stattfinden sollen, doch Corona verhindert auch diese Inforeihe, die im nächsten Jahr nachgeholt werden soll. Welche Bedeutung die Friedhöfe nicht nur als letzte Ruhestätten haben, unterstreicht aber eine bundesweite Auszeichnung. Die Friedhöfe der Stadt Hemer gehören jetzt zum „Immateriellen Erbe Friedhofskultur“.

Am Waldfriedhof brachten Bürgermeister Michael Heilmann und Friedhofsverwalter Markus Falk das entsprechende Schild an, um so auf die wichtige Bedeutung der Friedhofskultur für die Stadt aufmerksam zu machen. Hemer ist damit Teil eines bundesweiten Netzwerks von mehr als 100 Städten. Im Zentrum steht dabei zum einen, was Menschen auf dem Friedhof tun: Trauern und Erinnern genauso wie Gestalten und Pflegen. Zum anderen geht es um die gesamtgesellschaftliche Bedeutung, zum Beispiel in Bezug auf Geschichte, Kunst oder Klimaschutz.

Bereits im März hatte die Kultusministerkonferenz auf Empfehlung der Deutschen UNESCO-Kommission diese Ernennung zum immateriellen Kulturerbe beschlossen. Allerdings ging die Auszeichnung im Corona-Lockdown völlig unter, weshalb sie jetzt zum Tag des Friedhofes nachgeholt wurde.

Ein Ort der Integrationund des Friedens

„Der Friedhof ist ein lebendiger sozialer Ort mit einer hohen Bedeutung“, unterstrich Bürgermeister Heilmann, dass es um weit mehr gehe, als um einen Platz für die Toten. „Der Friedhof erweist sich als Treffpunkt für Familien oder Angehörige und wirkt auch sozialer Vereinsamung von Hinterbliebenen entgegen“, berichtet Markus Falk, „nicht zuletzt zeigt sich dieser Kulturraum über kulturelle und religiöse Unterschiede hinweg als ein Ort der Integration und des Friedens.“

Zur Friedhofskultur gehören die Trauerrituale, die Gedenktage und die verschiedenen Bestattungsformen. Viele Grabstätten werden individuell gestaltet, sind kleine Gärten der Erinnerung. Die Stadt will auch zukünftig viele Möglichkeiten einer würdevollen Bestattung anbieten.

Der Waldfriedhof ist zugleich ein historischer Ort. Kriegsgräber erinnern an die beiden Weltkriege, viele Grabsteine an wichtige Bürger und Industrielle der Stadt. So ist der älteste Grabstein aus den 1920er Jahren. Skulpturen und Grabsteingestaltung sind Ausdruck der Friedhofskultur.

Nicht zu vergessen ist die Bedeutung der Friedhöfe für den Natur- und Klimaschutz. Der Garten der Schmetterlinge oder die Wildblumenwiesen sind nur zwei Beispiele . Ökologisch wertvolle Bestattungsfelder mit Blühpflanzen wie Stauden sollen Insekten und Schmetterlinge anlocken. Auch als Kulturlandschaft soll der Waldfriedhof zukünftig für Kunst und Kultur genutzt werden.