Friseurtradition an der Bräuckerstraße wird fortgesetzt

Hemer geschäftlich. Seit fast 100 Jahren werden im Hause Uhlmann-Biggeleben Haare geschnitten. Nun eröffnet Friseurmeisterin Figan Ökmen den „Cut & Color“.

Er ist einer der ältesten Friseursalons in der Felsenmeerstadt. Seit fast 100 Jahren werden im Hause Uhlmann-Biggeleben Haare geschnitten, jetzt freut sich die 95-jährige Ruth Biggeleben, dass die Geschichte fortgeschrieben wird. Friseurmeisterin Figan Ökmen hat nach ihrem ersten Salon „Cut and Color“ an der Hauptstraße 169 das zweite Standbein an der Bräuckerstraße 16 eröffnet.

1923 eröffnete Walter Uhlmann seinen ersten Herrensalon an der Bräuckerstraße. 1929 bezog er den neuen Laden an der Beethovenstraße 61 im Hause Tigges. Seine Tochter Ruth erlernte auch den Friseurberuf im Salon Rölleke in Iserlohn und erhielt viele Auszeichnungen. Sie bekam später im Salon des Vaters zwei Arbeitsplätze, die bald nicht mehr ausreichten. So mussten die Haare oft im Wohnzimmer getrocknet werden. Schwiegersohn Reinhold Biggeleben schulte vom Kaufmann zum Friseur um und legte auch die Meisterprüfung ab.

1955 zog die Großfamilie in das eigene Haus in die Bräuckerstraße 16. Ruth und Reinholds Arbeitsplatz war der Damensalon mit zeitweise zwölf Angestellten. Der Hemeraner war Spezialist fürs Färben und Dauerwellen, nahm an Fachtagungen bei L’Oreal in Paris teil. Nach 36 Arbeitsjahren übergaben die Eheleute das Geschäft an eine Meisterin aus den eigenen Reihen. 1992 gründete Liselotte Gebhard „Lilos Haarmoden“.

2008 ging Lilo Gebhardt in den Ruhestand. Die Handwerkstradition im Hause setzte Ursula Blauert mit „Haar deluxe“ mit ihrer Tochter Esther fort, die den Laden schließlich 2014 von der Mutter übernahm. 2020 veränderte Corona die Arbeitswelt, Esther Blauert gab das Geschäft auf.

Umso erfreuter ist Ruth Biggeleben nun, dass es mit Figan Ökmen an der Bräuckerstraße weitergeht. Das Dienstleistungsangebot wurde außerdem um kosmetische Behandlungen wie Wimpern, Augenbrauen und Heißwachs erweitert.