Deilinghofen. Verletzt wurde ein Autofahrer, als er in der Nacht zu Dienstag in Höhe des Sauerlandparks an der Deilinghofer Straße gegen einen Baum fuhr. Der Mann wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Ersthelfer versorgt, und wurde dann mit dem Rettungswagen und dem Notarzt in ein Iserlohner Krankenhaus gebracht. Der Rüstzug der Feuerwehr Hemer sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete den Bereich für die Unfallaufnahme der Polizei aus.