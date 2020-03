Bürgerverein Frühlingsgrillen in Apricke

Apricke. Der Bürgerverein Apricke veranstaltet am Samstag, 4. April, das diesjährige Frühlingsgrillen. Los geht es um 17 Uhr. Zum dritten Mal eröffnet das Dorf die Freiluftsaison bei Grillwurst, Pommes und Getränken. Für die Kinder stehen eine Bastelecke und der Spielplatz bereit. Lagerfeuer-Atmosphäre garantieren zwei große Feuerschalen, an der die kleinen Gäste Stockbrot backen können. Durch das Zelt am Bürgerheim ist die Veranstaltung für jedes Wetter gerüstet. Alle Apricker und Freunde des Dorfes sind herzlich willkommen. Weitere Infos unter: www.bvapricke.de.