Fünf mal zwei Karten für das Laith-Al-Deen-Konzert

Hemer. Die Heimatzeitung verlost Karten für das Konzert mit der Big Band der Bundeswehr. Pop-Hits im Big-Band-Sound.

Dass ein größerer Popstar in diesem Jahr noch eine Hemeraner Bühne betritt, war in den Zeiten der Corona-Krise sicherlich für manche eine Überraschung. Am kommenden Donnerstag und Freitag tritt der Popstar Laith Al-Deen zusammen mit der Big Band der Bundeswehr um 20 Uhr im Sauerlandpark auf. In diesem Zusammenhang verlost die Heimatzeitung fünf mal zwei Karten für das Konzert am Freitag.

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, schicken Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Al-Deen“ bis Dienstag, 22 Uhr, an die Adresse gewinne@ikz-online.de. Mit der Teilnahme erklären Sie ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihres Namens und ihres Wohnortes für den Fall, dass Sie gewonnen haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Publikumsveranstaltung mit nummerierten Plätzen

Laith Al-Deen hat, so die Ankündigung des Sauerlandparks, seine persönlichen Lieblingstitel ausgewählt, die neu arrangiert, instrumentiert und mit erstklassigem Big Band Sound versehen wurden. „Dabei hat der rockige Rhythmus dem vorwärtstreibenden Swing Platz gemacht und die fetten Bläsersätze lassen seine Songs erscheinen, als wären sie geradewegs in der Zeit Glenn Millers entstanden“, freut sich Stabshauptmann Johannes M. Langendorf, Tour-Manager der Bigband der Bundeswehr.

Neu ist, dass das Konzert ganz ohne Autos und als echte Publikumsveranstaltung auf dem Blücherplatz stattfinden wird. „Die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht Konzerte mit Publikum unter entsprechenden Schutzvoraussetzungen und die können wir allesamt schaffen“, erklärt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks. Ein „Back to the Roots“ kann es allerdings noch nicht geben. Die Zuschauer setzen sich auf nummerierte Plätze. Die Erfassung der Personendaten erfolgt bereits bei der Auswahl des Sitzplatzes im Rahmen des Ticketings. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes müssen die Besucher einen Mund- und Nasenschutz tragen. „Ansonsten gibt es keine nennenswerten Unterschiede zu einem ganz normalen Konzert-Event“, so Bielawski weiter.