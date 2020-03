Fünfjähriger verletzt sich beim Einsteigen in den Bus

Hemer. Als der Busfahrer die hintere Tür der MVG-Linie 1 schloss, merkte er nicht, dass er damit den Fuß eines Kindes einklemmte.

Eine allzu rasch geschlossene Bustür sorgte am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Zeppelinstraße für eine Fußverletzung eines fünfjährigen Kindes. Laut Angaben der Polizei stieg eine 49-jährige Hemeranerin mit ihrem Enkel durch eine der hinteren Türen in den MVG-Bus der Linie 1 ein. Der Enkel war bereits fast im Bus, als der Fahrer der Frau die Tür vor der Nase schloss. Allerdings blieb der linke Fuß des Jungen zwischen den beiden Türflügeln stecken. Auf heftiges Hämmern öffnete der Fahrer den Ausgang erneut. Es kam zu einem Streit zwischen Großmutter und Busfahrer. Der bot an, den Rettungswagen anzurufen und verteidigte sich mit dem Hinweis auf die großen Hinweisschilder „Einstieg vorn“. Die Frau ging zur Polizei und erstattete Anzeige gegen den 60-jährigen Busfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die MVG schickte einen Fahrdienstleiter nach Hemer, um den Sachverhalt zu klären.