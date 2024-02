Für 90-Jährige ist Hemer eine Stadt zum Wohlfühlen

Hemer Mit 90 Jahren fühlt sich Irina Fabian sehr wohl in Hemer. Was die Jubilarin an der Felsenmeerstadt so schätzt und wer am Ehrentag gratulierte.

Ihren 90. Geburtstag feierte Irina Fabian am Donnerstag im Kreise ihrer Familie, aber auch Vizebürgermeister Wolfgang Römer schaute am Drosselweg vorbei, um herzliche Glückwünsche im Namen der Stadt Hemer zu überbringen. Die aus Oberschlesien stammende Jubilarin zog im Jahr 1990 in die Felsenmeerstadt, wo bereits Teile der Familie wohnten. „Ich habe mich hier direkt wohlgefühlt“, sagt Irina Fabian und schätzt besonders „die gute Luft“, „die Berge“ und „dass es ein bisschen ruhiger ist“. Auch den Sauerlandpark findet die Seniorin sehenswert, auch wenn sie ihn heute nicht mehr besuchen kann, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß ist.

Glücklich über ein gutes Familienleben

Die Jubilarin verlor ihren Ehemann bereits vor über 20 Jahren und ist dankbar, dass sie eine so tolle Familie hat, die ihr auch in den täglichen Dingen des Haushalts zur Seite steht. Irina Fabian hat zwei Kinder, drei Enkel und sieben Urenkel. „Da stehen sie alle“, sagt sie und zeigt stolz auf ihre Fotogalerie im Regal. Die 90-Jährige ist gerne zu Hause, bekommt regelmäßig Besuch und ist zufrieden mit ihrem Leben.

