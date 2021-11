Für die Integration im Netzwerk in Hemer zusammenarbeiten

Hemer. Beim ersten Treffen des Netzwerks Integration wurden neue Ideen entwickelt.

Das Kommunale Integrationszentrum des Märkischen Kreises hat Kooperation mit dem Team Integration der Stadt Hemer ein erstes Austauschtreffen des neu zu gründenden Netzwerks „Integration in Hemer“ ins Leben gerufen. Anliegen des Kommunalen Integrationszentrums und der Stadt Hemer war es hierbei, dass über bisherige Erfahrungen in Hemer zum Thema Integration und der Zusammenarbeit von Akteuren berichtet wurde.

Eingeladen waren freie Träger, christliche Kirchengemeinden, Moscheevereine, Ehrenamtliche in der Arbeit mit Zugewanderten/ Geflüchteten, Vertreter von Bildungsträgern (Schulen, Kindergärten, Jugendzentrum u.a.), Ordnungsbehörden, Beratungsstellen, Migrantenselbstorganisationen und weitere Akteure der Integrationsarbeit.

Zusammengekommen waren über 60 Protagonisten aus verschiedensten Arbeitsfeldern. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Grußwort des Bürgermeisters Christian Schweitzer und der Fachdienstleitung Soziales, Senioren und Integration, Heike Greitens. Neben einer Vorstellung der Arbeitsaufgaben des Kommunalen Integrationszentrums, des Teams Integration der Stadt Hemer und deren neuen Integrationskonzeptes, hatte auch das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) Platz seine Arbeit und diverse Förderprogramme vorzustellen.

Die Arbeit in verschiedenen Workshops

Im Anschluss hieran folgte die Arbeit in verschiedenen Workshops. Diese gliederten sich in folgende Handlungsfelder: Bildung und Sprache (Kita und Schule), gesellschaftliche Teilhabe, kulturelle Vielfalt und Arbeitsmarkt. Die Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen gestaltete sich sehr angeregt und konstruktiv. Resümierend lag in allen Arbeitsgruppen der Konsens auf den Schwerpunkten Sprache, Personal, Flexibilität, Akzeptanz und Offenheit anderer Kulturen gegenüber, beidseitige Wertschätzung und Respekt. Mit den Ergebnissen aus dem Treffen möchten das Kommunale Integrationszentrum und die Stadt Hemer gemeinsam mit den interessierten Teilnehmern Ideen entwickeln, wie in Zukunft Integration in Hemer durch ein Netzwerk der Akteure noch besser gelingen kann.

Um die neu zugewanderten Menschen gut begleiten zu können, ist jede helfende Hand erwünscht.

Bei Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit, Vereinsprojekten oder zum Beispiel sportlichen Kooperationen können sich Interessierte sehr gerne an Daniel Braun (02372 551-371) oder an das Kommunale Integrationszentrum des Märkischen Kreises (Silke Ewald, 02351/966 6523 oder Lena Steinbach 02351/966 6534 wenden.

