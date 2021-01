Für „Schlangenlinien“ gleich doppelt den Notruf missbraucht

Hemer. Rätselhaft sind Notrufe einer 18-Jährigen, die die Polizei selbst auf ihre Spur führte.

Gleich zweimal meldete eine Frau am Donnerstag über den Notruf der Polizei einen „Schlangenlinien fahrenden Pkw“. Beim ersten Anruf erzählte sie, der schwarze Toyota stehe in der Straße „Im Huckschlage“. Eine Polizeistreife fand den Wagen. Am Steuer saß eine 18-jährige Frau und neben ihr ein männlicher Begleiter. Sie waren nüchtern, aber gut gelaunt. Unbekannt war die Fahrerin der Polizei nicht, denn sie hatte erst kürzlich eine Anzeige kassiert, weil sie den Notruf missbraucht hatte. Bei einem Rückruf-Versuch der Polizei ging die Melderin in diesem Fall nicht mehr ans Telefon. Die Polizeibeamten fuhren unverrichteter Dinge wieder ab.

Beim Rückruf klingeltHandy der Fahrerin

Eine Dreiviertelstunde später klingelte erneut der Notruf: Ein Auto fahre Schlangenlinie und stehe nun an der Hauptstraße. Wieder trafen die Polizeibeamten das Pärchen aus dem letzten Einsatz in dem schwarzen Toyota. Erneut rief die Leitstelle die Melderin zurück. Und siehe da: Das Handy der 18-Jährigen klingelte im Beisein der Beamten. Sie leugnete dennoch. Ihr Freund vermutete, dass das Handy gehackt worden sei. Ernst nahmen die Polizeibeamten diese Ausrede nicht: Sie schrieben zwei Anzeigen wegen Missbrauchs von Notrufen.