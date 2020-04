Für viele Bürger beginnt jetzt die Suche nach Schutzmasken

Es wurde in NRW lange hinausgezögert, doch nun ist es amtlich: Ab kommenden Montag wird das Tragen einer Mund-Nasen-Maske im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf in Geschäften auch in Nordrhein-Westfalen Pflicht. Dabei dienen Behelfsmasken dem Fremdschutz und sie können das Risiko minimieren, das Covid-19-Virus zu verbreiten. Einige Hemeraner haben in den vergangenen Wochen beim Gang in den Supermarkt schon als Vorsichtsmaßnahme auf Mundschutz und Handschuhe gesetzt, andere haben sich bislang noch nicht darum gekümmert und stehen jetzt vor der großen Maskensuche.

Wer sich noch keinen Mundschutz besorgt hat oder sich selbst daheim an der Nähmaschine einen genäht hat, findet auch jetzt noch in Hemer Exemplare zum Schutz vor Viren. Apotheken verzeichnen in diesen Wochen der Corona-Pandemie einen regelrechten Ansturm auf die Masken. In der Avie-Apotheke im Medio-Center zum Beispiel bieten Chefin Tanja Wulf und ihr Team verschiedene Arten von Mund-Nasen-Masken an. Einerseits sind dort Einweg-Masken erhältlich, andererseits gehören FFP-2-Masken zum Angebot und ab nächster Woche verkauft die Apotheke zusätzlich noch genähte Masken von Gardeur, die sich dann nach Waschen und Desinfizieren in Mikrowelle oder Backofen zur mehrfachen Nutzung eignen.

Lieferengpässe und großeKostensteigerung

Tanja Wulf berichtet im Gespräch mit der Heimatzeitung von zwischenzeitlichen Lieferengpässen, die aber zum Glück immer nach kurzer Zeit behoben werden konnten. Mit der steigenden Nachfrage schießt natürlich auch der Preis in die Höhe. „Früher haben wir 50 Einweg-Masken für vier Euro plus Mehrwertsteuer eingekauft, jetzt beträgt der Einkaufspreis 58 Euro plus Mehrwertsteuer“, so Wulf. Natürlich wird auch in der Avie-Apotheke darauf geachtet, dass nicht einzelne Kunden sich zum Nachteil anderer bevorraten. Als am Mittwochmittag die Vorgaben der Landesregierung bekannt wurden, war der Vorrat bei der Apotheke noch ausreichend.

Julia Szlachta, Inhaberin der Brunnenapotheke in Deilinghofen, berichtet im Gespräch mit der Heimatzeitung davon, dass Masken seit etwa sechs Wochen nicht zu bekommen seien oder wenn dann nur zu horrenden Preisen. Wenn die Masken im Einkauf ein Vielfaches teurer sind als üblich, für wie viel soll eine Apotheke vor Ort sie dann verkaufen? – Eine Frage, die sich Szlachta mehrfach gestellt hat. Für nächste Woche sind auch in Hemers Osten Masken bei der Lieferung avisiert. „Ich lasse mich mal überraschen“, so Szlachta, die auf ihr Anfang Februar bestelltes Desinfektionsmittel immer noch wartet.

Nähaktion zu Gunstender „Schicksalspfoten“

Julia Schelberg näht Masken für den guten Zweck Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Aber auch ansonsten gibt es mehrere Initiativen für Masken. So macht der Hemeraner Tierschutzverein „Schicksalspfoten“, der aktiven Tierschutz mit dem Hauptschwerpunkt in Rumänien betreibt, auf seiner Facebook-Seite auf ein besonderes Angebot aufmerksam. Wer eine schicke Stoffmaske haben möchte, kann damit gleichzeitig den Tierschutz unterstützen. Julia Schelberg, die zweite Vorsitzende des Vereins, bietet mit ihrem kleinen lokalen Unternehmen „Deaconius“ selbstgenähte Stoffmasken. Verkauft sie ansonsten Hundezubehör wie beispielsweise Halsbänder, Leinen oder Leckerli-Beutel aus eigener Herstellung, so hat sie nunmehr umgeschwenkt und näht eifrig an ihrer Nähmaschine Masken, während ihr Vierbeiner „Deacon“ brav daneben sitzt. Eine Maske verkauft sie für sechs Euro, wovon 2,50 Euro direkt an den Verein „Schicksalspfoten“ fließen. Natürlich ist das Angebot begrenzt, solange der Vorrat an Stoff reicht. Bestellungen werden bei Facebook auf der Seite von „Deaconius“, per E-Mail an deaconius@gmx.de oder per WhatsApp an 0163/1300607 entgegengenommen.

Maskenaktion für Senioren in Ihmert

In Ihmert näht Susanne Römer eifrig Masken. Sie werden über den Bürgerverein „Wir in Ihmert“ im Dorfladen für Senioren und Vorerkrankte angeboten. Die kleine Spende soll einer Bürgervereins-Aktion für Senioren zugute kommen. Stoff und Gummibänder werden dringend benötigt und können im Dorfladen abgegeben werden.

Auch in Baumärkten wird vermehrt nach Mundschutz nachgefragt. Beim ansässigen Baustoffhandel Berkenhoff & Thiel ist die Nachfrage groß, momentan werden dort allerdings keine Masken verkauf, weil sie nicht zu humanen Preisen eingekauft werden können. Man versuche, händeringend Masken zu vertretbaren Preisen zu beschaffen. Zudem haben diverse Einzelhändler Masken in ihr Angebot aufgenommen, so unter anderem der Handyshop Hemer oder der Centershop. Fraglich ist natürlich überall, wie lange der Vorrat reicht. Wer keine Maske besitzt, kann andernfalls auch zur Not ein Tuch oder einen Schal benutzen.