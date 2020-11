Für zwei VW-Familien schließt sich der Kreis

Hemer. Die Piepenstock Autohausgruppe übernimmt das Familienunternehmen Nixdorf und eröffnet ihren neunten Standort.

Die viertgrößte Stadt im Märkischen Kreis ohne einen VW-Händler und Servicewerkstatt? Die Hiobsbotschaft über die Schließung des Autohauses Nixdorf nach fast 40 Jahren hat viele Hemeraner überrascht. Seit Monatsbeginn steht das Autohaus an der Bundesstraße 7 leer, jetzt gibt es eine Zukunft: Die Piepenstock Autohausgruppe übernimmt das Familienunternehmen Nixdorf und führt den Hemeraner Standort fort. Lange sollen die Ausstellungshallen und die Werkstatt nicht verwaist bleiben, spätestens zum 1. Januar 2021 soll der Betrieb wieder voll laufen.

Die offizielle Schlüsselübergabe am Donnerstag weckte Erinnerungen an langjährige Gemeinsamkeiten der Familien Piepenstock und Nixdorf. So hatte Rudolf Nixdorf in den 1950er-Jahren nicht nur seine Ausbildung im VW-Betrieb in Werdohl absolviert, sondern auch seine anschließende Gesellenzeit in dem Piepenstock-Betrieb verbracht, während auch Elisabeth Piepenstock als Mitgesellschafterin dort tätig war. Anschließend blieb er der Piepenstock Autohausgruppe treu und war als Serviceberater im VW-Betrieb in Altena.

Autohaus an der B 71981 eröffnet

Nach vier Jahren als Kfz-Meister stand für Rudolf und Helga Nixdorf der nächste große Schritt an: die Gründung des eigenen VW Betriebs in Hemer, bei dessen Eröffnungsfeier 1981 Dr. Piepenstock senior die Laudatio hielt. Wenige Jahre später fand auch schon die nächste Generation der beiden Familien zueinander, als Sohn Martin Nixdorf und Dr. Michael Piepenstock, aktueller Geschäftsführender Gesellschafter der Piepenstock Autohausgruppe, Seite an Seite ihre Ausbildung im VW-Betrieb Lüdenscheid absolvierten. Ab 1993 übernahm Martin Nixdorf im Familienbetrieb in Hemer die Position des Serviceleiters und schließlich des Geschäftsführers; und auch seine Eltern waren beide bis zum Ruhestand dort tätig.

Martin Nixdorf kehrt in Familienbetrieb zurück

Nachdem es zwischen der Betreibergesellschaft des Autohauses Nixdorf und der Eigentümerfamilie Nixdorf nicht zu einem neuen Pachtvertrag gekommen ist (wir berichteten), haben sich die Wege beider Familien jetzt wieder gekreuzt. Die Piepenstock Autohausgruppe hat die Immobilie an der B 7 erworben. Am Donnerstag sahen sich die Familiengenerationen in Hemer wieder. Martin Nixdorf wird als Hemeraner Urgewächs in der Funktion des Betriebsleiters für den Bereich Aftersales zurückkehren. „Seine langjährige Expertise macht ihn zur idealen Besetzung für diese Position: In der Vergangenheit wurde dem Aftersales unter seiner Leitung bereits mehrfach der VW Service Award verliehen, eine bundesweite Auszeichnung für hervorragende Arbeitsqualität und Kundenzufriedenheit. An dieses Leistungsversprechen gilt es in Zukunft wieder nahtlos anzuknüpfen“, heißt es in einer Mitteilung der Autohausgruppe.

Die Familie Nixdorf freut sich über das soziale Engagement sowie die ihrer Belegschaft entgegengebrachte Fürsorge der Piepenstock Autohausgruppe und darüber, dass ihr Autohaus und damit auch ihr Lebenswerk von einem seit Jahrzehnten verbundenen Traditionsunternehmen fortgeführt wird. Rund 30 Arbeitsplätze sollen an der B 7 erhalten bleiben, bzw. neu geschaffen werden. Kleinere Renovierungen erfolgen noch, ansonsten bleibt die Immobilie in ihrer jetzigen Form erhalten.

Mehr als 110 MillionenEuro Jahresumsatz

Auch Dr. Michael Piepenstock blickt dem gemeinsamen Weg voller Freude entgegen: „In unserer Gruppe haben wir schon seit jeher auf partnerschaftliches und vorausschauendes Handeln gesetzt. Daher bin ich mir sicher, dass wir mit diesem Zusammenschluss den richtigen Schritt gemacht haben und perfekt aufgestellt sind, unsere gemeinsame Geschichte im Märkischen Kreis erfolgreich weiterzuschreiben.“ Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 130-jährige Historie zurück. Für die Piepenstock Autohausgruppe mit Sitz in Lüdenscheid ist Hemer der neunte Standort. Sieben Standorte gibt es in Südwestfalen mit den Marken VW Pkw, VW Nutzfahrzeuge Audi, Porsche, SEAT, CUPRA) sowie zwei VW- und Skoda-Betriebe in Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern.

Mit mehr als 250 Mitarbeitern, darunter etwa 40 Auszubildende, erwirtschaftete die Autohausgruppe im Jahr 2019 mehr als 110 Millionen Euro Jahresumsatz und vermarktete über 4000 Fahrzeuge. Damit gehört sie markenübergreifend zu den 150 größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland.