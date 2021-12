Auf der Ihmerter Straße in Bredenbruch ist ein Fußgänger angefahren worden.

Polizei Fußgänger in Hemer schwer verletzt

Bredenbruch. Bei einem Verkehrsunfall in Hemer ist am Freitagabend ein 24-Jähriger schwer verletzt worden.

Ein Fußgänger ist am Freitagabend auf der Ihmerter Straße schwer verletzt worden. In Höhe der ehemaligen Gaststätte „Zur Linde“ an der Einmündung Hellestraße ist der 24-jährige Hemeraner gegen 19 Uhr auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst worden. Urplötzlich habe der Mann auf der Straße gestanden. Die genauen Umstände muss die Polizei noch klären.

Vor Ort war zunächst von einer Unfallflucht die Rede, zumal das beschädigte Fahrzeug mit völlig zerstörter Windschutzscheibe an der Einmündung Auf dem Kamp angetroffen wurde. Der Fahrer ist leicht verletzt worden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Ersthilfe und sicherten die Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei nicht von einer Flucht aus.

Die Landesstraße musste für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

