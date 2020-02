Hemer. Das beim Konzert „Singen zur Weihnacht“ gespendete Geld wurde von den Chören an die Felsenmeerschule weitergegeben.

Futter für den Härtefonds für sozial schwache Familien

Rund 600 Euro abzüglich Kosten sind beim Konzert „Singen zur Weihnacht“ des Kirchenchores St. Bonifatius und des Sauerlandchores in der Kirche St. Bonifatius gespendet worden. Diesen Betrag haben die Mitglieder beider Chöre am Montag an den Förderverein der Felsenmeerschule weitergegeben. Mit dem gespendeten Geld will der Verein den Härtefonds für sozial schwache Familien, deren Kinder die Schule besuchen, unterstützen.

Trotz Bildungs- und Teilhabepaket und anderer sozialer Hilfen gebe es, so sagt es Schulleiter Thomas Bömelburg, nämlich immer noch Familien, die die Kosten für Klassenfahrten und Ausflüge nicht stemmen können. „Das betrifft gerade die Familien, die über allen Regelsätzen für Sozialleistungen liegen. Denen fällt es am schwersten“, erklärt Bömelburg. Mit dem gespendeten Geld könne man erst einmal sicherstellen, dass kein Kind ausgeschlossen werden muss.

Ausflüge und Klassenfahrtensind für die Kinder wichtig

Auch Iris Brockmeyer vom Förderverein der Felsenmeerschule misst den Ausflügen und Fahrten einen besonderen Wert für die Kinder bei. „Gerade für behinderte Kinder ist es wichtig, mal herauszufahren“, sagt sie. Es komme immer mal wieder vor, dass Eltern die Ausflüge nicht bezahlen könnten. Allerdings betont sie: „Der Fonds ist wirklich nur für Härtefälle da.“ Die Kosten für die Eltern werden also nur übernommen, wenn für die Familien nichts anderes greift.

Die Mitglieder der Chöre freuten sich am Montag, den Betrag mit einem symbolischen Scheck übergeben zu können. Jedes Jahr wird das beim Konzert vor Heiligabend gesammelte Geld einem sozialen Zweck zugeführt.