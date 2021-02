GAH kritisiert fehlende Kontakte zu Flüchtlingen in Hemer

Hemer. Die Grüne Alternative bewertet Antworten im Sozialausschuss als „höchst unbefriedigend“ und reagiert mit sechs Anträgen.

Mit gleich sechs Anträgen reagiert die Grüne Alternative auf den letzten Sozialausschuss. Die GAH bewertet den Verlauf des Sozialausschusses insgesamt als höchst unbefriedigend. „Wesentliche und seit längerem in der Diskussion stehende Aspekte wurden nicht bzw. höchst unzureichend behandelt, so dass sich die GAH genötigt sah, an sich selbstverständliche Dinge in Anträge an den Rat zu kleiden, um so eine Debatte darüber zu erzwingen“, schreibt Sieglinde Göbel.

Schon während der Sitzung hatte Josef Muhs seine Unzufriedenheit geäußert. „Der persönliche Kontakt und die Betreuung sind praktisch zum Erliegen gekommen“, hatte er für die GAH die städtische Integrationsarbeit kritisiert. „Wir machen das Menschenmögliche“, hatte der Erste Beigeordnete Sven Frohwein geantwortet. Kritik gab es auch an einer Kleinigkeit wie einem Briefkasten. Einen städtischen Briefkasten hatte die GAH für das Integrationszentrum im Alten Amtshaus angeregt, damit dort Anträge auch gleich eingeworfen werden können und der Weg zum Rathaus erspart bleibt.

„Beispielhaft und geradezu karnevalesk mutet die Verweigerung der Verwaltung an, am Alten Amtshaus einen Briefkasten anzubringen. Die GAH bietet deshalb an, sollte die Anbringung an den Kosten oder am Handwerkerdienst scheitern, die Übernahme der Kosten und die Durchführung der Arbeit selbst an“, so die Fraktion. Sollte dies nicht von der Verwaltung akzeptiert und schnell umgesetzt werden, wird um eine kurzfristige ausführliche und differenzierte verwaltungsrechtliche Begründung gebeten, ohne auf die nächste Sitzung des Sozialausschusses zu warten.

Persönliche Kontaktaufnahme soll dokumentiert werden

Keineswegs wolle die GAH grundsätzliche Zweifel an der Arbeit der gesamten Verwaltung erheben, es werde aber erwartet, dass in allen Bereichen und besonders im sensiblen des Sozialausschusses Anliegen und Defizite offen angesprochen und beseitigt, diskutiert und mit sachkundigen Antworten begründet würden. Dies habe der letzte Ausschuss deutlich vermissen lassen, so die GAH.

Zu den einzelnen Anträgen: Die Grüne Alternative beantragt, dass die Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Integration ihre persönliche Kontaktaufnahme mit den einzelnen Flüchtlingen mit Datum und Dauer des persönlichen Gespräches dokumentieren. „Auf eine inhaltliche Dokumentation kann, soweit es nicht dienstlich geboten ist, verzichtet werden. Telefonische Kontakte oder per E-Mail müssen, soweit nicht dienstlich geboten, nicht dokumentiert werden. Innerhalb eines Jahres ist mit jeder Familie bzw. jedem Alleinreisenden Flüchtling mindestens zweimal persönlich Kontakt aufzunehmen. Solange die Corona – Krise andauert sind kreative Möglichkeiten (Kontakt auf einem Spaziergang, in öffentlichen Grünanlagen oder auf Spielplätzen u.a.) der Kontaktaufnahme umzusetzen“, heißt es in dem Antrag.

Unzufrieden war die Grüne Alternative auch mit den fachlichen Antworten im Sozialausschuss, da zuständige Mitarbeiter aus Corona-Schutzgründen zu Hause geblieben waren. „Sollte dies zur Regel werden, so müssen zukünftige Sitzungen digital abgehalten werden. Das Mandat der Ausschussmitglieder und ihr Recht auf Nachfragen kann ansonsten nicht ausgeübt werden, eine sachgerechte Ratsarbeit ist nicht möglich“, so die Fraktion.

Beantragt wird auch, dass die Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe ohne weitere Nachweiszettel pauschal ausgezahlt werden.

Mitarbeiter im Lockdownschlecht zu erreichen

Auch mit der Erreichbarkeit von Verwaltungsmitarbeitern ist die GAH unzufrieden. „Die persönliche Ansprechbarkeit der MitarbeiterInnen war und ist wegen Corona oft nicht gewährleistet. Alle Bürger werden auf allen Ebenen, im Netz und auch auf Flyern, auf die telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung verwiesen. Nun ist es schon mehrfach passiert, dass über die direkte Telefonnummer oder auch über die zentrale Vermittlung der direkte Ansprechpartner nicht erreicht wurde und sich der Anrufbeantworter einschaltete. Bei Krankheit oder Urlaub erfolgten daraufhin keine Rückrufe bzw. erst Wochen später. Ein solcher Zustand kann unter dem Dienstleistungsgedanken der Verwaltung nicht akzeptiert werden und widerspricht auch der allgemeinen Dienstanweisung“, heißt es in dem Antrag.

Spätestens bis zur Einbringung des nächsten Haushalts möchte die Grüne Alternative zudem, dass die Ziele und Kennzahlen des Fachdienstes Soziales und Integration nachvollziehbar überarbeitet und die Ziele operationalisiert werden. Über die Gewinnung von weiteren Integrationslotsen bzw. weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern soll exakt berichtet werden.