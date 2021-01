Gebündelte Sportlerehrung für zwei Jahre

Hemer. Im Bereich Sport stehen in Hemer in diesem Jahr keine außergewöhnlichen Investitionen an.

Einige neue Gesichter gab es am Montag in der Sitzung des Sportausschusses. Vorsitzender ist auch in dieser Wahlperiode der Christdemokrat Walter Klein. Direkt am Anfang brachte er seine Wünsche für die nächsten Jahre auf den Punkt: „Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen und gut was für den Sport in Hemer reißen werden“, sagte Klein, und dann wussten auch gleich alle neuen Ausschussmitglieder, dass Walter Klein eher der Pragmatische ist und seine Vorstellungen nicht in umständliche Worthülsen packt.

Fachdienstleiterin Ute Baecker verkündete, dass in diesem Jahr keine große Maßnahmen anstehen. Die Abschlussarbeiten in der Overhoff-Arena würden unter anderem mit der Installation der Flutlichtanlage stattfinden. „Da geht es im Frühling los“, sagte sie. Die Sportlerehrung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Hemer soll in diesem Jahr gebündelt für 2020 und 2021 organisiert werden, da im vergangenen Jahr die Ehrungen wegen der Corona-Pandemie nicht vorgenommen werden konnten.

Gutscheine für die Lernanfänger

Für die Lernanfänger soll auch dieses Jahr wieder die Gutscheine geben, die sie in Hemeraner Sportvereinen einlösen können, um so vielleicht den Weg in einen Verein zu finden. Elke Huth (GAH) sprach sich dafür aus, dass diese Gutscheine nicht direkt am Beginn des Schulstarts, sondern erst ein halbes Jahr später an die Familien weitergebenen werden. „Das könnte doch am Anfang untergehen“, begründete Elke Huth die Idee. Sie verspricht sich davon mehr Kinder, die tatsächlich über diesen Gutschein den Weg zum Sport finden. In Sachen Sportstättenbedarfsplanung fragte sie nach, ob es einen Plan gebe, der den Sanierungsbedarf der Sportstätten in Hemer aufzeige und der abgearbeitet werde. „Die großen Maßnahmen laufen natürlich nach einem Plan, die kleinen Dinge, die anfallen, werden nach Bedarf abgearbeitet“, so Ute Baecker. „Für das Freibad gibt es einen Investitionsplan“, fügte Walter Klein hinzu.

Im Coronajahr konnten viele Vereine ihre Hallen- und Sportplatzzeiten nicht nutzen, weil Hallen und Plätze gesperrt waren. Diese Zeiten werden die Vereine auch nicht auf der Abrechnung finden, das heißt, dass diese Zeiten auch nicht bezahlt werden müssen.

Migranten in denSportvereinen

Thematisiert wurden auch die Migranten, die in einigen Hemeraner Vereinen Anschluss gefunden haben. Christian Ritter, als Vertreter für den Stadtsportverband im Sportausschuss: „Wir haben im Verein ein Mädchen, das von den Betreuern aus der KEA gebracht wird“, sagte er und freute sich, dass man sich in der KEA mit ehrenamtlichen Helfern um diese Aufgabe kümmere.

Bei der Umgestaltung des Friedensparks wird darauf geachtet, dass auch Sport und Bewegung ihren Raum finden. Sylvia Steiger beschrieb seitens der Stadt, dass ein Großteil der Maßnahmen aus Fördermitteln finanziert werde. So wurde auch der Wunsch des Stadtsportverbands nach Sportangeboten mit in die Planung aufgenommen. So soll es verschiedene Angebote aus dem Bereich des Sports geben. Unter anderem wird die Seniorenbewegungsanlage reaktiviert, und die Besucher des Friedensparks sollen das Spielen von Disc Golf probieren können. In welcher Form das genau stattfindet, das wird noch beraten. Eine finale Idee gibt es hier noch nicht. Einen Wettkampfbetrieb kann sich Sylvia Steiger aktuell noch nicht vorstellen. „Im Friedenspark gibt es viele Wege, über die die Scheibe aus Verkehrssicherheitsgründen nicht geworfen werden solle.

Equipment für Disc Golf ausleihen?

Die Frage von Christian Ritter nach einem Konzept blieb zu diesem Zeitpunkt noch unbeantwortet. Vielleicht könne, so Ritter, auch angedacht werden, dass man sich das Equipment, um Disc Golf zu spielen, auch ausleihen könne. „Eventuell lässt sich das mal entwickeln, es ist aber natürlich auch ein personelles Problem.