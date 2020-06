Gedanken und Wünsche sichtbar machen

Hemer. In der evangelischen Kirchengemeinde wurde am Wochenende eine Wunschbaum-Aktion auf den Weg gebracht.

Die Corona-Krise bedeutet für alle eine schwierige Zeit, in der es trotz vieler Einschränkungen besonders wichtig ist, die Mitmenschen nicht aus den Augen zu verlieren, Gesprächspartner zu haben oder auch Wünsche und Gedanken auf symbolische Art in die Welt zu tragen. In der evangelischen Kirchengemeinde in der Christuskirche in Sundwig ist in den vergangenen Wochen die Idee entstanden, einen Wunschbaum entstehen zu lassen. Lektorin Ursula Scholz hat den entscheidenden Impuls für diese Idee gegeben. Gesagt, getan, im Gottesdienst am vergangenen Sonntag wurde das Vorhaben erläutert. Die Rotbuche vor der Kirche wird jetzt zum Wunschbaum.

Zeit für Besinnung und für Kreativität

Jeden Freitag in der „offenen Kirche“ können sich die Kirchbesucher zwischen 16 und 18 Uhr einerseits Zeit für sich und die Besinnung nehmen, andererseits aber auch Karten beschriften und in die Box unter das Kreuz legen. „Natürlich kann auch zu Hause etwas für den Wunschbaum vorbereitet werden“, hofft Gemeindeschwester Barbara Freitag auf viele Karten, die das Team an den Wunschbaum hängen kann. Das können zum einen Gedanken sein, die man zu Papier bringt, aber es können auch gute Wünsche sein, die ihren Platz am Baum finden sollen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Genauso schön ist es, wenn Kinder ihre Gedanken in Form von Gemaltem aufs Papier bringen und so zum Ausdruck bringen, was sie denken, fühlen und sich in diesen Zeiten von Herzen wünschen.

Karten werden wetterfest gemacht

„Damit alle lange was von den Karten und der Aktion haben, werden die Karten einlaminiert und dann erst an die Rotbuche gehangen“, erläutert Barbara Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Zusammen mit dem Presbyter Paul Merjasov hat sie den Baum bereits vorbereitet, so dass die Karten nur an das Band geknotet werden müssen. Aktuell ist auch die Wildblumenwiese ein Blickfang auf dem Sundwiger Kirchgrundstück, jetzt setzt der an sich eh schon schöne, groß gewachsene Baum mit vielen Karten in seiner Funktion als Wunschbaum noch einen drauf.

Die Wunschbaum-Aktion an der Christuskirche soll den kompletten Sommer über laufen – Zeit, sich Gedanken zu machen, bleibt also genug.