Am Ehrenmal in Apricke findet am Volkstrauertag die zentrale städtische Gedenkfeier statt.

Volkstrauertag Gedenken an über 1800 Opfer der Weltkriege in Hemer

Hemer. In allen Ortsteilen gedenken Vereine am Volkstrauertag in Hemer der Opfer der Weltkriege.

Mehr als 1800 Namen von Hemeraner Opfern beider Weltkriege sind bekannt und auf den Ehrentafeln der Westiger Gedenkstätte gelistet. Neun Kriegsgräberstätten, davon sechs auf Friedhöfen (Kantstraße, Niederhemer, Waldfriedhof, Ihmert, Frönsberg, Deilinghofen), eine auf dem Kirchplatz der Deilinghofener Stephanus-Kirche sowie die beiden Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsopfer auf dem Duloh und am Höcklingser Weg (Kriegsgefangene des Lagers Stalag VI A) sowie zehn Ehrenmale (Apricke, Becke, Brockhausen, Deilinghofen, Frönsberg, Ihmert, Riemke, Westig, Ehrenmal der Vertriebenen und Mahnmal Stalag VI A) und der jüdische Friedhof am Perick erinnern in Hemer an die Opfer der Weltkriege.

Zentrale Feier in Apricke

Während der Corona-Pandemie sind die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag ganz ausgefallen oder fanden nur im kleinen Kreis statt. Am kommenden Sonntag laden die Ortsvereine wieder zu Gedenkveranstaltungen ein. Die zentrale städtische Gedenkfeier wechselt jährlich in alphabetischer Reihenfolge durch die Ortsteile. Am Sonntag ist Apricke an der Reihe. Um 14 Uhr sprechen Bürgermeister Christian Schweitzer und der Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak.

Das heutige Ehrenmal in Apricke geht auf ein altes aus dem Jahre 1920 zurück, welches jedoch im Verlauf von 50 Jahren unrettbar baufällig geworden war. Das Kriegsdenkmal in Apricke war das erste Weltkriegs-Denkmal in der Provinz Westfalen. Durch Kontakte zu den Hönnetaler Kalkwerken konnten für den Neubau 1969 zwei kleine und ein großer Kalkstein von etwa sechs Tonnen Gewicht beschafft werden. 2012 ist die Gedenkstätte umfassend restauriert worden.

Kranzniederlegungen

Die weiteren Gedenkfeiern am Volkstrauertag:

Becke: 12 Uhr am Ehrenmal vor der Oesetalschule.

Brockhausen: 13 Uhr, Ehrenmal Bäingser Weg.

Landsmannschaft Ost- und Westpreußen: 15.30 Uhr, Gedenkstein im Friedenspark.

Deilinghofen: 11.15 Uhr, Ehrenmal vor der Stephanus-Kirche.

Frönsberg: 16 Uhr, Friedhof Frönsberg.

Ihmert: 11.30 Uhr, Friedhofskapelle Ihmert.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer