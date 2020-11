Gedenken nur im kleinen Kreis

Hemer. Durch die Corona-Pandemie verzichtet die Stadt an Volkstrauertag auf eine öffentliche Gedenkfeier. Vereine legen Kränze in den Ortsteilen nieder.

Der Volkstrauertag hat schon in den vergangenen Jahren stark gelitten, immer geringer ist das Interesse der Bürger geworden. Vertreter der Ortsvereine blieben meist unter sich, Corona hat dies am Sonntag noch verstärkt. Aufgrund des Teil-Lockdowns hatte sich auch die Stadt Hemer entschieden, alle öffentlichen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag abzusagen. Traditionell wechselt die offizielle städtische Gedenkfeier durch die Ortsteile. Eigentlich wäre Apricke an der Reihe gewesen, doch die Becke sprang am Sonntag organisatorisch ein.

So kamen in den Ortsteilen nur kleine Delegationen zusammen, um an Ehrenmälern oder Soldatengräbern Kränze und Blumen niederzulegen. 2018 stand das Gedenken an den Ausgang des Ersten Weltkriegs, 2019 an den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen im Mittelpunkt. Die diesjährigen Veranstaltungen hätten im Zeichen des Kriegsendes vor 75 Jahren stehen sollen.

Grußwort des Bürgermeistersstatt Gedenkrede

Zehn Ehrenmale und neun Kriegsgräberstätten gibt es im Hemeraner Stadtgebiet, die meisten sind in den 1920er Jahren entstanden. 2014 konnte das sanierte Ehrenmal in Westig als zentrale Gedenkstätte der Stadt eingeweiht werden. Seither sind dort alle bekannten Namen der über 1800 Opfer der beiden Weltkriege auf dem Gebiet der heutigen Stadt Hemer aufgeführt.

Statt öffentlicher Rede richtete Bürgermeister Christian Schweitzer daher sein Grußwort am Samstag in der Heimatzeitung an die Bürger: „ Die Fragen nach dem Sinn des Volkstrauertages ist daher in den letzten Jahren immer wieder angefacht worden. Benötigen wir hier und heute in Deutschland und in Europa noch einen Volkstrauertag? Die Antwort ist ganz klar: ja. Uns allen muss bewusst sein und bleiben, dass der Frieden in Deutschland und Europa nicht selbstverständlich ist.“ Der Bürgermeister möchte zukünftig Schüler stärker am Volkstrauertag beteiligen.

In der Becke kam der Bürgermeister mit Fraktionsvertretern aus dem Rat und MGV-Vertretern zu einem kurzen Gedenken zusammen. Zumindest im kleinen Kreis solle ein Zeichen gesetzt werden gegen Gewalt und Hass in der Welt. das Gedenken sei ein wertvoller Beitrag, um alle Generationen daran zu erinnern, dass Frieden nicht selbstverständlich sei. Pfarrer Bernd Bartelheimer und Pastor Dietmar Schulte sprachen ein Fürbittengebet.

Gedenken wichtig fürdie Erinnerungskultur

Im kleinen Kreis legten auch der BSV Ihmert und die Kirchengemeinde an Volkstrauertag einen Kranz am Ehrenmal nieder. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

In Deilinghofen gedachte eine Delegation aus Feuerwehr und BSV der Opfer von Krieg und Gewalt. Am Ehrenmal in Ihmert sprach Pfarrerin Gaby Bach vor Vertretern aus BSV und MGV. Sie betonte die Bedeutung der Gedenkfeier für die Erinnerungskultur, spannte aber auch den Bogen zur Pandemie, durch die Traurigkeit das Leben vieler Menschen, das ganze Land überziehe. Durch Wochen und Monaten der Unsicherheit, Einsamkeit und existenzielle Sorgen würden sich viele die Frage stellen: „Kriege ich mein altes Leben zurück?“

Im verlesenen Totengedenken des Bundespräsidenten heißt es: „Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern,und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“