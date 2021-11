Gedenktafel erhält Ehrenplatz in Hemer-Ihmert

Hemer. Die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag werden in diesem Jahr wieder in gewohntem Rahmen stattfinden.

Mit Kranzniederlegungen im kleinsten Kreis ist der Volkstrauertag im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie begangen worden, diesmal sollen die Gedenkfeiern wieder im gewohnten Rahmen stattfinden.

Zur zentralen Gedenkfeier lädt die Stadt im jährlichen Wechsel in die Ortsteile ein. Am Sonntag, 14. November, soll um 14 Uhr am Ehrenmal in der Becke ein Zeichen für Frieden, Menschlichkeit, Mut und Zivilcourage gesetzt werden. Im Anschluss lädt die Vereinsgemeinschaft Becke zum gemeinschaftlichen Ausklang unter 3 G-Regeln in die Festhalle Becke ein.

Auch in den Ortsteilen wird der Kriegsopfer gedacht. In Ihmert wird es an dem Sonntag eine auffällige Neuerung geben. Eine alte historische Gedenktafel wird erstmals an der Friedhofskapelle zu sehen sein. Die Gedenktafel des MGV Sängerbund Ihmert erhält damit einen neuen Platz.

Erinnerung an die verstorbenen Sänger

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist sie zum Gedenken an die acht verstorbenen Sänger des Ersten Weltkrieges und an die vier gestorbenen und drei vermissten Mitglieder während des Zweiten Weltkrieges erstellt worden. Die Tafel hing zunächst im großen Saal von Siepmann („Zur Post“) und später im Proberaum des MGV. Nach dessen Aufgabe soll sie nun einen Ehrenplatz neben den anderen Ehrenmälern erhalten. Schreinermeister Hans-Gerd Hülter hat den notwendigen Rahmen erstellt, der MGV übergibt die Gedenktafel an die Ihmerter. Die Gedenkfeier in Ihmert findet am Volkstrauertag um 11.30 Uhr nach dem Gottesdienst an der Friedhofskapelle statt.

In Deilinghofen laden der BSV und der Löschzug der freiwilligen Feuerwehr am 14. November um 11.30 Uhr zur Ehrenmalfeier mit Posaunenchor Deilinghofen, Vertretern der Grundschule und Pastor Janz ein. Auch am Ehrenmal in Brockhausen findet eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt. Den musikalischen Teil gestaltet der CVJM-Posaunenchor Deilinghofen. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr Die Ansprache wird Pfarrer Janz halten. Zu dieser Gedenkfeier sind alle Bürger recht herzlich eingeladen.

