Gegenseitige Hilfe in der Corona-Krise

Frönsberg. Schon im März 2017 fand das erste Treffen aller Interessierten der ehemaligen Gemeinde Frönsberg am Projekt „Unser Dorf hat Zukunft 2.0“ im Dorfgemeinschaftshaus Ispei statt. Alle Einwohner aus Stephanopel, Ispei, Heppingser Bach, Heppingsen bis Hüingsen und Frönsberg waren eingeladen, über die Frage zu entscheiden „Machen wir wieder mit bei: Unser Dorf hat Zukunft?“ Die Diskussion dauerte nicht lange und war eindeutig: „Die Dorfgemeinschaft Frönsberg“ macht wieder mit.

Das zweite Treffen ist für Montag, 20. April, um 19 Uhr geplant, in der Hoffnung, dass bis dahin solche Treffen wieder möglich sind. Auf digitalem Wege wurde auch schon ein weiteres Projekt angestoßen:„Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona und danach“ unter der Federführung von Franziska Erwentraut. Da ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen möglichst Ansteckung vermeiden sollen, wäre es gut, wenn diese Menschen nicht zum Einkaufen los müssten. Auch Nachbarn, die dann in Quarantäne in sein müssen, haben nicht immer Familie in der Nähe, die sich um die Versorgung kümmern könnte. Hier stehen nun am Anfang Franziska Erwentraut für den Bereich Frönsberg und Andrea Lipproß für den Bereich Ispei als Ansprechpartner zur Verfügung, um Einkäufe mit zu erledigen.

Weitere Ansprechpartner werden gesucht für Hüingsen, Heppingsen, Heppingserbach und Stephanopel. Auch Nachbarn, die Unterstützung benötigen melden sich bitte bei Andrea Lipproß, 02372/80756 auch mit AB, oder per E-Mail an andrea@lippross-fdp.de und franziska.erwentraut@gmx.de