„Geisterschiff“ macht Halt in Hemer

Hemer Der Ausnahmemusiker Menachem Har-Zahav begeisterte in Haus Hemer

Hubert Schmalor

Ein Geisterschiff in Gestalt einer imposanten Klavierkomposition nahm am Samstagnachmittag Kurs auf Haus Hemer. Der in Israel geborene, in Amerika aufgewachsene und nun in Deutschland lebende Ausnahmemusiker Menachem Har-Zahav, der bereits des Öfteren in der Region die Freunde der virtuosen und ausdrucksstarken Klaviermusik begeistern konnte, hatte sich vorgenommen, einmal einen etwas unbekannteren Komponisten vorzustellen.

Carl Tausig war der Lieblingsschüler Franz Liszts, er konzertierte mit Johannes Brahms und hatte es als Pianist durchaus zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Seinen Kompositionen gelang es jedoch nicht, aus dem Schatten der Werke seiner berühmten Kollegen hervorzutreten. Seine wohl bekannteste Komposition, „Das Geisterschiff“, schildert mit wuchtigen Akkorden, wahnsinnigen Läufen, gegeneinander hämmernden, repetierenden Tonsequenzen, düsterer Harmonik und wilder Dynamik, in Anlehnung an ein Gedicht von Moritz von Strachwitz, die furchterregende Begegnung mit einem Wikinger-Geisterschiff auf hoher See. Im wilden Getümmel lassen sich nicht nur reichlich Verbindungen zur Kompositionstechnik seines Lehrers Franz Liszt, sondern auch das erste chromatische Glissando der Musikgeschichte überhaupt ausmachen, bei dem der Pianist mit einer Hand die schwarzen und mit der anderen die weißen Tasten in rasanter Geschwindigkeit „abzieht“.

Glitzernde Wasserflächen und leichter Wellengang

Eingebettet war „Das Geisterschiff“ und drei weitere Werke Tausigs in eine Vielzahl von Kompositionen seiner dann im Endeffekt doch berühmteren Zeitgenossen. Führt man die programmatische Reise mit Bildern des Meeres fort, tauchen natürlich auch glitzernde Wasseroberflächen, leichter Wellengang (Un sospiro / Liszt), traumhafte Sonnenuntergänge (Rêverie/Tausig), die wachsende Kraft der Mittagssonne (Sposalizio/Liszt) oder aufziehende Gewitter (Ballade d-Moll/Brahms) auf.

Sowohl brüllende Stürme, die sich in ein laues Lüftchen wandeln (Rhapsody/Brahms) als auch das aufgewühlte Meer, das sich wieder beruhigt (Polonaise/ Chopin) hatten Platz im umfangreichen Programm – der Fantasie sind ja bekanntlich gerade bei der Rezeption romantischer Werke keine Grenzen gesetzt.

„Heroische Polonaise“ von Chopin

Har-Zahav schloss mit der „Heroischen Polonaise“ von Chopin, einem der absoluten Highlights der romantischen Klavierliteratur, und hatte hier noch einmal hinreichend Gelegenheit, seine außergewöhnliche technische und interpretatorische Kompetenz unter Beweis zu stellen. Dieses Konzert hätte sicherlich noch ein paar Zuschauer mehr verdient gehabt. Vielleicht hatte die etwas ungewöhnliche Anfangszeit um 16 Uhr auch einen gewissen Anteil daran.

