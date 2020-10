Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hemer. Die Polizei warnt vor Taschendieben.

Eine 73-jährige Letmatherin ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen worden. Als die Seniorin ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie fest, dass das Hauptfach ihres Rucksacks offen stand und die Geldbörse weg war. Gemeinsam mit dem Personal wurde der Laden abgesucht. Doch das Portemonnaie mitsamt Papieren und Bankkarte blieb verschwunden. Die Letmatherin konnte sich nur noch daran erinnern, dass ihr eine Frau im Bereich der Waschmittel nahe gekommen sei. Ansonsten konnte sie keine verdächtigen Beobachtungen machen.

Die Fremde ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und schlank. Sie trug mittelblonde, fast schulterlange Haare, eine grau-grüne Steppjacke und hellgraue Hose.

Wertsachen dichtam Körper tragen

Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen – am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass vor allem Frauen ihre Geldbörsen beim Einkaufen in den Einkaufswagen legen - mit oder ohne Korb oder Handtasche. Das Vertrauen in den Discounter „um die Ecke“ ist groß. „Doch niemand behält seinen Wagen beim Einkaufen immer im Blick, und die Diebe gehen äußerst geschickt vor. Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen“, so die Polizei.