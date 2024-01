Geldbörsendiebstahl in Hemeraner Supermärkten im neuen Jahr

Hemer Einem 74-Jährigen ist in Hemer seine Geldbörse in einem Discounter gestohlen worden. Nach welchen Opfern Taschendiebe Ausschau halten.

Die Taschendiebe machen auch im neuen Jahr weiter: Am Dienstag wurde in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Hemer ein 74-jähriger Kunde bestohlen.

Er betrag den Laden gegen 13.30 Uhr und trug seine Geldbörse in einer Umhängetasche. Als er gegen 14 Uhr seinen Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, war das Portemonnaie mit samt Ausweisen, Bargeld und Bankkarte weg. Die Karte wurde über die Sperr-Hotline gesperrt. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung, die auch den Einsatz der Karte per Lastschriftverfahren im Einzelhandel verhindert. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten.

Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Wer seine Bank- oder Kreditkarte verloren hat, sollte umgehend reagieren und Sperrungen veranlassen.

